FUDBALERI ŽELEZNIČARA PRUŽILI OTPOR U NIŠU: Utakmica završena rezultatom 1:1

U poslednjem meču jesenjeg dela Super Mocart lige u Nišu Radnički i Železničar odigrali su bez rezultata 1:1 (0:0). U veoma zanimljivom meču gosti su imali sreću da osvoje bod, ali su po svemu viđenom na terenu tu sreću i zaslužili. U prvom poluvremenu malobrojna publika na stadionu Čair pratila je izjednačen duel bez mnogo mogućih prilika za gol.

U drugom poluvremenu domaći fudbaleri su mnogo bolje krenuli, bili agresivniji, probijali su bokove i bilo je sve više centaršuta. U 53. minutu, posle lepe akcije po levoj strani i odličnog centaršuta, loptu u petercu dočekuje Petrov, koji je glavom nebranjeno šutira pod prečku. Potom je Železničar krenuo na sve ili ništa, ali su Nišlije sve do 93. minuta kontrolisale svoj gol. Potom, posle centaršuta sa desne strane, lopta odlazi sve do šesnaestog šesnaesterca i stiže do suprotne strane, gde je dočeka uvek agilni Konatar koji šutira iz prve i na veliku radost pogađa mrežu domaćina.

Železničar će prezimiti na 16. mestu sa 18 bodova, a ispod njega su Radnički iz Niša sa 17 i Radnik sa 11 bodova.

PORAZ FK ŽELEZNIČAR Voždovac trijumfovao 5:1

(Pančevac/GJ)