ČUVARI TRADICIJE: Udruženje žena „Vešte ruke“ raspisalo konkurse za takmičenje u izradi ručno vezenih jastuka i maramica

Udruženje žena „Vešte ruke“ i ove godine je raspisalo konkurs za izradu ručno vezenih jastučića i maramica. Svi pristigli radovi biće izloženi na tradicionalnoj manifestaciji „Prolećni dani“.

Udruženje „Vešte ruke“ iz Pančeva raspisalo je konkurs za 6. takmičenje u izradi ručno vezenog jastuka sa ciljem da se promoviše i očuva kultura i tradicija naroda koji žive na teritoriji Srbije. Ručno izrađeni jastučići važnan su simbol u tradiciji mnogih naroda. Ovogodišnja tema konkursa su dečiji motivi, kaže Jelka Đorđević, član udruženja “Vešte ruke”.

– Svake godine menjamo temu, I ove godine smo došli na ideju da to budu dečiji motivi. Drugi konkurs je raspisan za izradu maramica, i to je predviđeno samo za decu školskog uzrasta. Na taj način hoćemo da uključimo mlade u rad, da ih naučimo da vezu i da ih naučimo da se takmiče. Tom izradom maramica oni čuvaju tradiciju svog naroda koji živi na teritoriji Srbije.

Pravila ovogodišnjeg konkursa ne razlikuju u odnosu na ranije godine sa čim su upoznati i sami takmičari.

– Jastuče mora da bude 40×40. Vezilje biraju kojom će tehnikom I kojim vezom da izrađuju jastučiće, tako da imamo vez po broju, vez po pismu, beli vez, Toledo, I one mogu da biraju kojim će načinom da izrađuju. Ali pošto već dosta godina objavljujemo sve, one moraju da poštuju pravila, šalju prijavu, i uz nju šalju i jastučiće. Mi žiriramo i vraćamo te jastuke njima nakon proglašenja. To je njihovo umetničko delo i mi to ne zadržavamo – rekla je Jelka Đorđević.

Stručni žiri će izabrati najbolje radove po regionima, u svim kategorijama, a biće proglašeno i najlepše jastuče konkursa. Vezeni jastuci I maramice, po tradiciji biće izloženi u okviru manifestacije “Prolećni dani”.

(Pančevac/RTV Pančevo)