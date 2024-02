VUČIĆ I MICOTAKIS Srbija čvrsto na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić domaćin je danas predsedniku Vlade Grčke Kirjakosu Micotakisu koji boravi u radnoj poseti Srbiji, nakon čega je održan Srpsko-grčki poslovni forum.

Izjava za medije predsednika Vučića

– Počastvovan sam što sam imao priiku da vas ugostim u Beogradu. Srećan što Srbija i Grčka čuvaju i neguju dobre i prijateljske, bratske odnose. Zadovoljan što smo razgovarali o svim aspektima bilateralne saradnje.

Ove godine obeležavamo 154u godišnjicu doiplomatskih odnosa. Nadam se da će ova godina biti.

– Ono oko čega smo saglasni bih vam izgovorio u par rečenica. Grčka je jedan od najvažnijih iskrenih podržavaoca Srbije na njenom evropskom putu. Postavilo se pitanje da li Srbija ima neke druge alternativa, da li Srbija hoće da bude deo EU, i da li Evropa to hoće. Ja sam rekao nedvosmisleno Micotakisu, da Srbija čvrsto opredeljena za nastavak i ubrzanje svog EU puta i da smo zahvalni Grčkoj na toj podršci. Da to nije samo formalna rečenica, već je to od suštinskog značaja za našu zemlju.

Želim da kažem da Srbija i Grčka su uvek međusubno podržavale teritorijalni integritet jedna drugoj strani. Imali smo otvoren iskren i prijateljski razgovor o svim važnim pitanjima. Informisao me je o mnogim pitanjima, doibro je razumeo šta je interes Grčke i Evrope.

– Razgovarali smo o nečemu što mi nazivoamo agendi EKSPA 2027. Nap cilj i naš ostvariv san je da kraj 2027. godine dočekamo sa ukupnom vrednošću bruto-domaćeg proizvoda od 100 milijardu. Pre samo 10 godina ukupan brutodomaći proizvod je bio 32 milijarde, danas je 69,5. To bi pokazivalo jedan kvantni skok u pravom smilu te reči.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Ponosan sam na današnji biznis forum. Mi želimo dobrodošlicu svim grškim firmama. Paradoksalno zvuči, mi nemam oproblema sa novcem, imam oproblem sa kapacitetima da kako da izgradimo i napravimo ono za šta smo novac obezbedili. Imamo problem što nemamo dovoljno kompanija koje mogu da izvedu sve što smo planirali u godinama pred nama.

– Razgovarali smo o energetici, gasu, naftovodu, gasovodu, od kupovine gasa do obnovljivih izvora energije, vetroparkovima, saradnji elektroprivreda, infrastrukturi.

– Srbija će da izvozi sve više, mi moramo da imamo luku. Da koristimo kapacitete Soluna, Pireja, čak i da kupimo određene kapacitete od 5,10 odsto, mi imamo pare, to nije problem.

Nama je potrebno da imamo brži izvoz u svet i razgovarali smo o tome.

– Micotakis zna da je Srbija mala ekonomija, ali velika za Zapadni Balkan. Mi smo 62 odsto u ukupnom inostranom kapitalu Zapadnog Balkana, 54 odsto u izvozu. Razgovarali smo i o turizmu, da zovemo Grke u Srbiju, jer Srbe ne moraju da zovu u Grčku.

Izjava za medije premijera Micotakisa

– Poštovani gospodine prijatelju Aleksandre, svaki put kada se nalazim u Beogradu koji osećam i ja kao da sam kod svoje kuće i želim da ti zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu, ali i na veoma sadržajnim razgovorima.

– Vidimo napredak u našim odnosima koji su međusobno povezani. Očekujem da ćemo održati i četvrti Visoki savet za saradnju, naš pogled je uvek okrenut u budućnost na saradnj ui blagostanje.

– Naša odlučnost da sarađujemo na svim poljima, danas ćemo je potvrditi. Došao sam sa 4 ministra, ali i velikom poslovnom zajednicom. Kao što ste rekli, moglo je da dođe još ljudi, želimo da produbimo naše ekonomske odnose u mnogim sektorima.

– Posebno nas interesuje povezivanje naših zemalja u energetskom sektoru i transportu. Posebno na povezivanje linije koji povezuje Solun-Beograd, kao i završetak šireg koridora koji će krtati iz Pireja i završavati u Budimpeštu. To je od strateškog značaja za celu jugoistočnu Evropu.

– Saradnja Srbije i Grčke proširuje se i na energetski i bezbednosni sektor. Želim da se zahvalim prijatelju Aleksandru i da vam poželim sreću na EKSPO 2027.

Spremni smo da vam u tome pomognemo. Kao što je rekao Vučić, sprska privreda je pokazala neverovatne borjke , to je daleko najrazvijenija privreda u regionu.

– Grčka je najstabilniji podržavalac Srbije na evropskom putu, mnogo puta sam razgovarao u Briselo po pitanju evropskog proširenje. Potrebno je da Beograd iskoristi pozitivne okolnosti u evropskoj proceduri i radujem se špto mi je Vučić rekao da se pozitivno izjašnjava o priključenju EU.