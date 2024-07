Tužne slike iz ariljskih sela nakon nevremena: Voda je ulazila u kuću kroz zatvorene prozore, ovo niko u selu ne pamti

Arilje –Nekoliko dana nakon što je katastrofalno nevreme pogodilo Arilje, meštani sela koja su najjače pogođena i dalje se bore da saniraju štetu. Mali lokalni potok u selu Trešnjevica uled ogromnog pljuska porastao je toliko, da kad se izlio poplavio je nekoliko kuća. Stanovnici kažu da nevreme koje ih je pogodilo ne pamte ni najstariji meštani.

– Prvi pljusak je pao i nije bilo toliko strašno, međutim kad je krenuo drugi bio je toliko jak da je voda u kuću ulazila čak i kroz zatvorene prozore. Nikada to u životu do sada nisam video. Potok pored naše kuće je jako plitak, ali je nadošla tolika bujica da je nosila sve pred sobom. Mi evo već nekoliko dana sušimo stvari, voda je bila do kuka. Nameštaj je mokar, aparati, a i naša poljoprivredna mehanizacija je bila pod vodom. Čekamo da se osuši, pa da vidimo da li je ispravna, rekao je za RINU Lazar Todorović iz sela Trešnjevica.

Usled olujnog nevremena koje nije štedelo ni gradsko, ni seosko područje, na teritoriji čitave opštine Arilje proglašena je vanredna situacija. Nadležne ekipe su raspoređene na kritičnim terenskim tačkama i pokušavaju da saniraju nastalu štetu.

– Najviše su razoreni nekategorisani seoski putevi, na pojedinim mestima pokrenuti su odroni i klizišta. Trenutno je sedam ekipa na terenu i oni rade na saniranju putnih pravaca po prioritetima. Cilj nam je da što pre osposobimo puteve, kako niko ne bi bio odsečen od sveta, a kasnije ćemo sanirati i ostale putne pravce. Pričinjena šteta meri se u milionima dinara, a naš budžet je poprilično oskudan jer smo svako malo pogođeni elementarnim nepogodama. Iz Ministarstva za javna ulaganja su nam ponudli pomoć. Ono šta bi nama značilo i za šta smo već uputili dopis, jeste da dobijemo 5.000 litara goriva za mašine koje su na terenu, kaže predsednik opštine Predrag Maslar.

On ističe da ukoliko dobiju tu i još jednu istu toliku količinu goriva, uz maksimalno angažovanje nadležnih ekipa, vanredna situacija na teritoriji opštine mogla bi da bude ukinuta u narednih sedam dana.

(Pančevac/RINA)

