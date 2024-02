ED PANČEVO: Isključenja struje za utorak, 13. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 13. februara, bez struje će biti potrošači u Padini i Pančevu.

Padina

10.00 – 13.00 ulica K. Marksa od A. Sladkovića do Partizanske, V. Karadžića od A. Sladkovića do 2. oktobra, Vojvođanska od M. Pijade do 2. oktobra, J. Čmelika od M. Pijade do Hvjezdoslavove, M. Pijade od J. Čmelika do Vojvođanske, A. Sladkovića od V. Karadžića do Vojvođanske, Hvjezdoslavova od M. Tita do Vojvođanske, Masarikova od J. Čmelika do Vojvođanske, 2. oktobra od od J. Čmelika do Vojvođanske, V. Brigada od Partizanske do JNA, 7. Jula od 2. oktobra do JNA, Zadružna, Partizanska, A. Martiša.

Pančevo:

08.00 – 14.30 D. Tucovića (parna strana) od brojeva 50 do 104.

(Pančevac)