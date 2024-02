 Vesić najavio izgradnju BRZE PRUGE od BUDIMPEŠTE do ATINE, dugu 1.500 kilometara

Grčka se, zahvaljujući dogovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Grčke Kirjakosa Micotakisa, uključuje u projekat izgradnje brze pruge od Budimpešte ka jugu Evrope, što je istorijska pobeda za zapadni Balkan jer će evropski Koridor 10 ponovo postati jedan od najvažnijih evropskih koridora, poručio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

– To je istorijska pobeda za Srbiju. Dobili smo još jednu zemlju, članicu Evropske unije, u našem projektu izgradnje brze pruge, zahvaljući predsedniku Vučiću, čime će cela srednja i zapadna Evropa, Koridorom 10, moći od Budimpešte preko Srbije i Severne Makedonije da stigne do Grčke – rekao je Vesić za TV Pink.

On je istakao da je jučerašnji dogovor Vučića i Micotakisa da se Grčka uključi u projekat izgradnje brze pruge od Budimpešte do juga Evrope veoma važan, jer će to promeniti život ljudi u Srbiji i drugim zemljama, omogućavajući lakši prevoz ljudi, ali pre svega brži prevoz robe i brzu vezu Srbije sa lukama Pirej i Solun.

Vesić je prethodnih dana bio domaćin svom grčkom kolegi, ministru Hristosu Stajkurasu, sa kojim je do Novog Sada prošao „Sokolom“ i pokazao mu 76 kilometara brze pruge koja je već u funkciji i kako teku radovi na još 108 kilometara pruge do Subotice.

Podsetio je da će se već u martu naredne godine od Beograda do Subotice brzim vozom putovati sat i 10 minuta, a od 2027. do Budimpešte za manje od četiri sata. Vesić je naveo da će u maju biti raspisan tender u okviru projekta izgradnje brze pruge Beograd – Niš za drugu i treću deonicu, a do kraja godine i za prvu.