CENA VODE PREMA STANDARDU GRAĐANA

Početkom godine svi svodimo račune o prethodnom periodu i pravimo planove za ubuduće. Tako je i u javnom sektoru. Stoga smo ove nedelje razgovarali sa Aleksandrom Radulovićem, direktorom JKP-a Vodovod i kanalizacija”. Radulović je govorio o 2023, kao i o svemu onome što je građanima važno u vezi sa snabdevanjem pijaćom vodom i odvođenjem otpadnih voda.

PANČEVAC: Kako generalno ocenjujete prethodnu, 2023. godinu iz aspekta funkcionisanja javnog komunalnog preduzeća koje vodite?

ALEKSANDAR RADULOVIĆ: Možemo je oceniti kao uspešnu. Našim cenjenim potrošačima smo u kontinuitetu, tokom cele godine, pružali uslugu vodosnabdevanja kvalitetnom vodom za piće u potrebnoj količini sa odgovarajućim pritiskom, kao i odvođenja otpadnih voda, i to bez dužih prekida pružanja usluge, koja je uvek bila na visokom nivou. Takođe, svi su pokazatelji da smo proteklu, 2023. godinu u finansijskom smislu završili pozitivno: posle nekoliko godina negativnog poslovanja ostvarili smo pozitivan rezultat, što ipak mnogo toga govori kako o nama kao upravljačima sistema, tako i o našem osnivaču Gradu Pančevu.

• Da li je bilo nekih većih ulaganja u proces proizvodnje?

– U proces proizvodnje vode za piće se redovno i kontinuirano ulaže, iz godine u godinu, i to u revitalizaciju postojećih bunara, kako bi se iz njih dobio maksimalan učinak, ali i u bušenje novih, kako bismo uvek imali dovoljnu rezervu za snabdevanje grada vodom. Mi moramo uvek da planiramo bar tri godine unapred i da budemo spremni da grad snabdemo vodom u svakoj situaciji. Zato se remont opreme na filter-postrojenju radi u kontinuitetu, kako hidromašinske, tako i električne opreme, jer ne smemo dozvoliti da bilo koji deo opreme ispadne iz pogona: sve se pravovremeno remontuje i obnavlja – motori i pumpe, elektrooprema, zatvarači i ostala mašinska oprema. Pri tome moramo voditi računa da sistem proizvodnje vode unapređujemo u skladu s novim tehničkim dostignućima i energetskom efikasnošću, što se odražava i na ukupan rad preduzeća. Primera radi, za poslednjih dvadeset godina potrošnja električne energije je prepolovljena, a proizvodnja vode je pala za trećinu. Građani su se za sve to vreme normalno i uredno snabdevali vodom iako smo na naš vodovodni sistem povezali sva naseljena mesta, osim Banatskog Novog Sela, i time ga dodatno opteretili.

• Da li je bilo havarija?

– Havarije su naša svakodnevica i spadaju u redovan opis posla održavanja vodovodne mreže. Moramo reći da je velika većina havarija, čak više od 95 odsto, na kućnim priključcima, jer su se oni u ranijem periodu pravili ili od čeličnih pocinkovanih cevi ili od polietilenskih cevi iz osamdesetih godina koje nisu bile zavidnog kvaliteta, tako da im je rok trajanja oko trideset godina. Cevi na magistralnim cevovodima ređe pucaju i većinom je to greška čoveka pri ugradnji ili nepažnja prilikom izvođenja okolnih radova. Uglavnom se sve havarije saniraju u roku od 24 časa, tako da nema dužih poremećaja u vodosnabdevanju.

• Na koji način se ulagalo u još bolji rad zaposlenih?

– Bolji i efikasniji rad zaposlenih je posledica primene savremene tehnologije u svim aspektima rada preduzeća, od tehnike do finansija. Činjenica da nam je u poslednjih desetak godina u nekim oblastima rada obim posla povećan za dva, pa i više puta, a da se opet sve to postiže sa istim ili i manjim brojem radnika, govori u prilog tome da smo primenom novih tehnologija i savremenim načinom rada podigli stepen funkcionisanja preduzeća na mnogo viši nivo u odnosu na raniji period.

• Kakvi su planovi preduzeća u 2024?

– Planovi preduzeća za naredni period se ogledaju u prvom redu u još većem podizanju nivoa usluge i u vodosnabdevanju i u odvođenju otpadne vode. Želja nam je da svoju uslugu proširimo na celu teritoriju grada Pančeva i svih naseljenih mesta i u tom smislu imamo veliku podršku Grada Pančeva, koji je ujedno i investitor realizacije projekata za izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije. U toku su radovi na izgradnji kanalizacije otpadnih voda na Karauli, koji se prema ugovoru završavaju ove godine, a što zajednički finansiraju Pokrajinska vlada i Grad Pančevo. Što se tiče investicija u ovoj godini, JKP „Vodovod i kanalizacija” ima spremne projekte i završava još neke nove, tako da smo mi u principu spremni da svojom aktivnošću pratimo grad i potrebe naših građana.

• Da li postoje neki kratkoročni i dugoročni planovi u vezi s razvojem javnog komunalnog preduzeća koje vodite?

– Oni su usko vezani za planove Grada Pančeva, a i njihova realizacija je u tesnoj povezanosti. Na realizaciju planova, naravno, utiču i svetska kretanja, počev od pandemije i rata pa do njihovih propratnih pojava, inflacije i nedostatka određene robe i usluga. Generalno, trudićemo se zajedno sa Gradom da naša usluga u doglednoj budućnosti bude dostupna u svakom domu i u gradu i u svim selima i da uslugom odvođenja otpadnih voda nećemo još dugo narušavati dunavski eko-sistem.

• S obzirom na to da se vodovodna i kanalizaciona mreža šire, da li JKP ima dovoljno kapaciteta, i ljudskog i svakog drugog, da kao i do sada bez većih problema isporučuje vodu za piće građanima i odvodi atmosfersku i fekalnu vodu?

– Na Karauli se, kao što sam rekao, polako privodi kraju izgradnja fekalne kanalizacije što će sigurno olakšati život našim sugrađanima u tom delu grada. Što se tiče naših vodovodnih i kanalizacionih kapaciteta, moram reći da smo racionalnim radom i poslovanjem došli do optimalnih vrednosti za sve naše sisteme. Smanjenjem gubitaka i curenja u vodovodnoj mreži i njihovim svođenjem na minimum, što su dokazali i satelitski snimci, stvorili smo mogućnost za snabdevanje severnih sela bez povećanja proizvodnih kapaciteta. Mudrim ulaganjima u razvoj kanalizacionog sistema Grad je otvorio mogućnost za povezivanje čak i sela na gradski kanalizacioni sistem. Racionalizacijom i sagledavanjem postojećih resursa i kapaciteta, savremenim gazdovanjem i optimalnim iskorišćenjem postojećih sistema uspevamo da uz minimalna ulaganja širimo sisteme i tako dođemo do svake kuće na teritoriji našeg grada, do svakog pojedinca, a ujedno se trudimo da svojom aktivnošću pratimo i razvoj pančevačke privrede i da na taj način damo doprinos razvoju Pančeva.

• Da li će biti podizanja cena usluga JKP-a „Vodovod i kanalizacija”?

– Cena naših usluga je uvek više pratila mogućnosti građana, a ne potrebe preduzeća, pa je tako i sada. Naravno da cene treba svake godine usklađivati bar sa inflacijom, ali i to se čini onda kada naši potrošači to mogu da prihvate i kada razumeju da se to mora uraditi. Cena ipak ne treba da brine naše građane, jer jeftinija voda za piće od pančevačke ne postoji.

(Pančevac/S. Trajković)

