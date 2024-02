OVO JE ZA PONOS I ZAHVALNOST Srbija slavi Dan državnosti

Srbija danas obeležava Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak, a istog datuma 1835. proglašen je prvi srpski Ustav.

Praznik se obeležava nizom manifestacija, a centralna državna ceremonija, je u Orašcu kod Spomenika voždu Karađorđu i nju predvodi ministar odbrane Miloš Vučević.

Pušteni golubovi mira sa Beogradske tvrđave

Povodom Dana državnosti, na Beogradskoj tvrđavi održan je plesni performans, nakon kojeg su sa tvrđave pušteni golubovi mira.

Muzičko-scenski performans ispred Hrama Svetog Save

Kod spomenika voždu Karađorđu, ispred Hrama Svetog Save u Beogradu, policijski orkestar i bas Mihajlo Šljivić izveli su himnu Bože pravde.

Uz pesmu „Oj, Srbijo, mila mati“ i sopranistiknju Vesnu Đurković, nastavljen je muzičko-scenski performans kojim se u Beogradu obeležava Dan državnosti.

Obraćanje Ane Brnabić

– Srbija, kao i svi pripadnici našeg naroda danas obeležavaju Sretenje, Dan državnosti. Sa ponosom i zahvalnošću prisećamo se i slavimo zbor i ustav. Srbija je među retkim državama u svetu koja nacionalni praznik slavi uz pomen dva važna događaja. Danas proslavljamo Dan državnosti i ustavnosti naše otadžbine.

– Ovo je dan za ponos i zahvalnost, ovo je dan kada ukazujemo na slavu i trajanje naše otadžbine. Naša snaga je u našim ljudima i jedinstvu. Samo ujedinjeni snažimo i obogaćujemo otadžbinu. Svi skupa možemo da obezbedimo sigurnu budućnost našoj zemlji. Čestitam svima Dan državnosti, živela Srbija – poručila je premijerka.

Dašić: Velika je naša odgovornost prema onome što baštinimo

Predstavnik Grada Kragujevca Nikola Dašić rekao je da na današnji dan obeležavamo 220 godina od Prvog srpskog ustanka i 189 godina od Sretenjskog ustava.

– U to vreme pravno čudo Srbija je stalo rame uz rame sa Francuskom i Belgijom. Nastavljamo da gradimo most trajanja između prošlosti i budućnosti. Srbija 21. veka biće moderna zemlja – rekao je Dašić i dodao da je velika naša odgovornost prema onom što baštinimo.

Osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja koja će biti urađena u Kragujevcu i za koja su obezbeđena sredstva.

Počela Sretenjska akademija u Kragujevcu

U Kragujevcu, gde je donet prvi srpski ustav, intoniranjem himne počela je Sretenjska akademija.

Okupljenima će se obratiti predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predsednik Privremenog organa Grada Kragujevca Nikola Dašić.

Položeni venci na grob vožda Karađorđa na Oplencu

U sklopu obeležavanja Dana državnosti, na Oplencu je, u Crkvi Svetog Đorđa, održano opelo.

Nakon toga su državni zvaničnici položili vence na grob Vožda Karađorđa.

Obraćanje Miloša Vučevića

– Jedna od osnovnih okolnosti koja formiraju svakog čoveka je prošlost. Prošlost predaka, porodice, naroda. Predstavlja nevidljivo, ali jako utemeljenje, da vidimo i da se setimo ko smo i šta smo. Na ovom mestu je bio zbor, tu su se okupili oni koji nisu ništa imali, a imali su sve. Nisu imali slobodu ni pravo na život ali su imali veru i san. Kada su se ovde okupili, naši preci, nadahnuti verom i snom, znali su da može i mora da se desi ono što biti ne može. Prvi smo u Evropi ukinuli ropstvo i feudalizam. Onda kada je narodni duh želje za slobodom zasijao neugasivim sjajom u našoj Srbiji.

Dodao je da nisu imali ni slobodu, ni pravo na život.

„Nisu imali čestito ni hrane, ni džebane, ali su imali veru i san. Kada su se ovde okupili na Sretenje 1804. godine, naši preci nadahnuti tom verom i tim snom, zavetovani da taj san o slobodi i ravnopravnosti ostvare, znali su da prožeti tom mišlju može i mora da se desi ono što biti ne može“, rekao je Vučević.

„A ne može biti da seljak stvori iz ničega svoju slobodu u jednoj feudalnoj državi. Nema kroz istoriju sveta takvog primera. Ne može biti da goli i bosi pobede svetsku silu. Ne može biti da gladni, poniženi, poraženi ustanu iz pepela i da ih priznaju svi oni u Evropi i svetu koji su zarad svojih interesa prvenstvenu brinuli o zdravlju, kako su tada govorili, ‘bolesnika sa Bosfora'“, naveo je Vučević.

Upitao je kako da se ne divimo toj narodnoj snazi, žrtvi i veri koja je stvorila Srbiju iz praha i pepela.

„Kako da ne prizivamo, kako da ne pevamo i ne slavimo one koji ništa nisu imali, a stvorili su državu. Koji behu potpuno sami i ostavljeni da umru, a koji vaskrsnuše u slavi i vaspostaviše danas nas. Lepota i veličina naše prošlosti osvedočena je još jednom na ovaj isti sveti dan Sretenja Gospodnjeg. Onda kada smo 1835. godine opet stvarajući narodnu državu, državu po meri svih građana, prvi u Evropi Ustavom ukinuli ropstvo i feudalizam, napisali ustav koji je do današnjeg dana ostao simbol demokratičnosti, kojim behu proklamovana prava i slobode svih građana, nezavisnost sistema, sloboda kretanja i nastanjivanja, nepovredivost stana i ravnopravnost svih, bez obzira na veru i naciju“, istakao je Vučević.

– Mi na ovom mestu svedočimo da se ponosimo, bićem i dušom iz koje smo potekli, slobodom koju smo stekli. Svaki put kada čujemo reč Srbija mi se ponosimo. Ponosimo se jer znamo i osećamo koliko je predaka naših palo za ovu reč. Svaki put kada koristimo tu svetu reč, treba da ovu imamo na umu. Pripala mi je čast da u ime predsednika Vučića svima čestitam Sretenje. Neka živi duh naših predaka, danas kroz nas a sutra kroz naše potomke. Neka nam je srećan Dan državnosti i ponosna naša otadžbina! Živela Srbija, poručio je ministar Vučević.

Obraćanje Milorada Dodika

– Danas u Republici Srpskoj ljudi slave jednako kao svoj Dan državnosti i ne mogu to da zabrane ni lažni ni strani predstavnici kolektivnog Zapada, oni koji nisu ni znali da je ovde pre 500 godina bilo Srba. Srbi su svojim glasom pre 220 godina pokazali da postoje i taj glas i dan danas jasno se čuje i pokazuje. Taj glas će se širiti širom sveta. Treba da se okupimo u onome što jeste srpski svet, da držimo do svog identiteta, pismenosti, slave i da ne dozvolimo nikome da nam to ospori.

Predsednik RS je podsetio da je 146 buna podignuto za oslobođenje od Dahija.

– Mi u Republici Srpskoj želimo jaku i stabulnu Srbiju, jer bez nje mi smo izloženi kao glineni golubovi. Prirodno je da RS i Srbija teže jedinstvu, mi smo jedan narod, mi želimo da imamo što više jedinstvenih projekata – kaže Dodik.

Napomenuo je da je mirna i razvijena Srbija koju gradi Vučić, ona koja treba Srbima.

– Verujem u Srbiju i verujem u Aleksandra Vučića, radimo zajedno, iako mnogi žele da razvale to jedinstvo. Mi kao mali narodi nemamo potencijal da se bavimo globalnim pitanjima, mi treba da sačekamo kako će se stvari razrešiti – rekao je Dodik i dodao da se raduje jačanju srpske vojske

– Srbija neka bude jaka i večna, neka živi srpski narod i Republika Srpska – poručio je Dodik.

Obraćanje Ivice Dačića

– Pre 220 godina, na ovom mestu okupili su se najviđeniji ljudi srpskog naroda, rešili su da krenu u borbu za slobodu koje su generacije pre sanjale vekovima. Imali su pred sobom najuzvišeniji cilj, sloboda za svoj narod. Još više od toga, hrabrošću i žrtvom ostavili su nam u nasleđe istu obavezu. Ta borba i danas traje, sve borbe za slobodu od tada do danas su nam dale da imamo lepu i slobodnu državu i to moramo više da cenimo. Ceo svet je tada čuo da su Srbi krenuli u borbu za slobodu. Srbija je tada, kao i danas, kao što je bila, kao što će biti deo sveta, deo svetske istorije.

– Sprski narod je za 220 godina nebrojano puta morao da brani slobodu i nezavisnost. Branili smo slobodu, ne samo oružjem, nego i prvim Ustavom iz 1835. godine. Srbija je pod Milošem Obranovićem bila među prvih 20 zemalja koja je donela moderni ustav. Na ovom mestu su naši preci palili plamen slobode.

– Herojstvo i junaštvo čija je jedina granica razum i mudrost, zato nam je danas potrebna herojska politika ali i mudra koja će nam pomoći da ostvarimo državne interese bez žrtava. Neka je večna slava junacima, živela Srbija – rekao je Dačić.

Polaganje venaca na spomenik Karađorđu u Orašcu

Ministar odbrane Miloš Vučevič i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik položili su vence na spomenik voždu Karađorđu uz intoniranje himne Bože pravde.

