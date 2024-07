To je bila vizija predsednika Vučića! Brnabić: Ne slavimo dovoljno naše ekonomske uspehe

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je zajednički uspeh svih građana Srbije to što je prosečna neto plata u našoj zemlji prešla cifru od 100.000 dinara.

Ona je gostujući u jutarnjem programu radio televizije Srbije rekla da misli da ne slavimo dovoljno naše ekonomske uspehe i dodala da je to bila vizija predsednika Republike Aleksandra Vučića i da je to dokaz da se svaki naporan rad isplati.

– Ono što je meni izuzetno važno i što mislim da ne slavimo dovoljno i ne ponosimo se time dovoljno, a zajednički je uspeh svih nas. To jeste bila vizija Aleksandra Vučića ali smo mi to svi zajedno, svi građani su to uspeli. Po prvi put u istoriji prosečna neto plata u Srbiji prešla je tu značajnu tačku od 100.000 dinara. To je neverovatna stvar. Treba svi da budemo presrećni i preponosni. Pokazalo se da se naporan trud isplati. Sledeći cilj je hiljadu evra prosečna neto plata, to će biti ja mislim početkom sledeće godine. Nastavljamo dalje da radimo. Kada je prosečna neto plata hiljadu evra, onda smo blizu tome da svima plate pređe 100.000 dinara – rekla je Brnabić.

Ona je dodala da će nastaviti da radi na razvoju dijaloga u parlamentu i poželela mnogo sreća srpskim takmičarima na Olimpijskim igrama koje se svečano otvaraju večeras u Parizu.

– Važno je da imamo kvalitetan razgovor u parlamentu, to jeste mesto gde treba da imamo debatu, prirodno je da budu uzburkane emocije ali je važno takođe da se okupimo oko stvari koje su od nacionalnog interesa. Ovom prilikom želim mnogo, mnogo sreće i uspeha našim olimpijcima u Parizu – rekla je predsednica skupštine.

