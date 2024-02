HITNA POMOĆ PANČEVO: U saobraćajnoj nezgodi u Kačarevu povređen pešak, transportovan do ortopeda

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 65, od čega 8 dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature, prehlade i stomačnih tegoba.

Kućnih poseta je bilo 14, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 11, van grada 7, u pratnji lekara 4:

-sa dečijeg odeljenja do bolnice u Tiršovoj, dete je transportovano zbog

epileptičnih napada

-iz koronarne jedinice OB Pvo do UC-PULMOLOGIJA, pacijent prevezen zbog

pneumotoraksa

-iz Dolova, doma za stare, pacijent prevezen zbog bola u grudima i otežanog

disanja

-iz ambulante Shmp do interniste, jedna osoba prevezena zbog trovanja alkoholom

Intervencije na javnom mastu su bile tri.

– kod Nove pošte alkoholisana osoba, prevezena do shmp

-na brodu u Luci Dunav povređen radnik, nakon zbrinjavanja transportovan do

hirurga

– kod cvećare-Nova pošta pala jedna osoba, alkoholisan,nakon pregleda

transportovan do shmp

Saobraćajnih udesa je bilo 1.

-u Kačarevu povređen pešak, nakon zbrinjavanja transportovan do bolnice

ortopedu

