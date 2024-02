PANIĆ POGODIO REMI Dinamu bod u meču protiv Kragujevčana 24:24 (11:12)

U šesnaestom kolu Superlige za rukometaše odigran je uzbudljiv i neizvestan meč u Hali sportova na Strelištu. Bilo je grešaka, izgubljenih lopti, pogođenih prečki i stativa, odvijala se rezultatska klackalica od početka pa do samog kraja utakmice, a na kraju pobednika nije bilo: Dinamo–Radnički 24:24 (11:12).

Domaći su znalački iskoristili nekoliko grešaka Kragujevčana, poveli su s 3:0, a onda su počeli da srljaju iz greške u grešku. Radnički je vrlo brzo preokrenuo na 3:5, pa je već tada postalo jasno da će se na Strelištu voditi velika borba do poslednjeg minuta.

Odbrana Dinama je dobro odradila posao u narednom periodu, Miloš Grozdanić je sa tri uzastopna pogotka izbio u prvi plan, pa je domaćin ponovo došao do prednosti. Međutim, gosti su zaigrali odlično u finišu prvog dela, nije vredeo ni tajm-aut Dragana Markovića, pa je Radnički opet preokrenuo rezultat i na odmor otišao s minimalnom prednošću – 11:12.

View this post on Instagram A post shared by RK Dinamo Pančevo (@rukometni_klub_dinamo_pancevo)

Po istom receptu se igralo i u nastavku, bilo je propusta na obe strane, a rezultatska klackalica je potrajala do kraja. Pančevce je šest sekundi delilo od pobede, ali nisu uspeli da dođu do nje…

– Čestitam Radničkom na zasluženo osvojenom bodu. Mislim da je nerešen ishod i najrealniji. Uglavnom, bila je to vrhunska utakmica i odlična promocija rukometa – rekao je trener Dinama Dragan Marković na konferenciji za novinare posle meča.

Pančevo – Dvorana: Strelište. Gledalaca: -. Sudije: Crnjanski i Bubanja (Bačka Palanka). Sedmerci: Dinamo 7 (6), Radnički 3 (2). Isključenja: Dinamo 8, Radnički 4 minuta. DINAMO: Ćirović, Dornjei, Stamenković 2, Arsić, Perović, V. Stamatović, Čelica, Ostojić 2, Jevremović, Novaković 2, N. Stamatović, Kosanović (12 odbrana), Kostadinović, Jezdimirović 4, Ilić 5, Grozdanić 9 (6). RADNIČKI: Đerić (sedmerac), Veljković, Maljević, Stanisavljević 4, Davidović 2, Mutavdžić, Perić (9 odbrana), Mojsilović, Kasalović, Barudžić 5, Utvić 2, Stanojev 3, Panić 6 (1), Stanojević, Ivanović, Barjaktarević 2.

Predstojećeg vikenda Dinamo putuje u Kać, gde će podeliti megdan s domaćim Jugovićem.

(Pančevac)

PANČEVAČKI RESTORAN “PROTERAO” TOMPUSE I DUVAN: Poveo se rat na mrežama, pušači se bune a nepušači likuju