10 FAKULTETA PODIGLO CENU ŠKOLARINE Evo gde će studenti više plaćati

Na 10 fakulteta Univerziteta u Beogradu studenti će, od predstojeće školeke godine da plaćaju veće školarine.

Ovo je rečeno danas na sednici Senata Univerziteta u Beogradu. Prorektor za nastavu Dejan Filipović naveo je i da je 10 fakulteta Senatu dostavilo odluku o povećanju školarine, čeka se odluka još dva fakulteta, dok 19 nije podizalo cene školovanja. Filipović nije hteo da precizira koje visokoškolske ustanove se podigle cene ali je naveo da je povećanje od 3.000 do 15-20.000 dinara.

Međutim, kako „Novosti“ saznaju, školovanje će u narednoj godini biti skuplje na Fakultetu organizacionih nauka, gde je cena sa 159.000 dinara podignuta na 171.000, a dekan prof. dr Milan Martić kaže da je povećanje manje od inflacije.

Nešto veća cena je i na Učiteljskom fakultetu, koji je školarinu sa 108.000 dinara podigao na 111.000, što je, kako kaže dekan Danimir Mandić, povećanje od od 2,7 odsto.

Veće cene su i na Ekonomskom fakultetu koji je „poskupeo“ za šest odsto, a to znači da školovanje ovde košta između 112.479 dinara i 147.999 dinara, lane je to bilo između 106.212 i 139.754 dinara.

I Šumarski fakultet je podigao školarinu za 10 odsto, pa će budući akademci koji ne uđu na budžet plaćati 80.000 umesto dosadašnjih 72.000 dinara. Dekan prof. dr Branko Stajić kaže da ova visokoškolskih ustanova školarine nije podizala od 2015. godine, a da mali broj studenata plaća ovu cenu jer većina kandidata uđe na budžet, a oni koji, ipak, plaćaju mogu to učinitina četiri rate.

Cene školarina, međutim, nisu podizali neki od najpoplarnijih fakulteta, kao na primer, Medicinski, a dekan prof. dr Lazar Davidović kaže da se studneti na ovom fakultetu već dugo školuju po starim cenama. Ista situacija je i na Stomatološkom, a cene nisu povećavali ni Mašinski, Arhitektonski, Građevsinki, Biloški, Hemijski, Filolološki, Poljoprivredni, Pravni…

Inače, kalendarom upisa predviđeno je da prvi (junski) upisni rok počinje 19. juna prijavljivanjem kandidata koje traje do 22. juna. Prijemni ispiti biće održni od 24. jun do 28. juna, a fakulteti treba najkasnije do 1. jula da objave preliminarne rang-liste po studijskom programu. Najkasnije do 8. jula Univerzitet objavljuje konačne rang liste po studijskim programima koje su osnov za upis. Upis kandidata predviđen je najkasnije od 8. do 12. jula.

(Pančevac/Novosti)

