SADA PRE PROPADNU, NEGO ŠTO SE RAZVIJU Dr Božić: Nekada su krajnici bili prva zaštita od virusa

Krajnici su prva odbrana i zaštita od virusa i bakterija, tako je bilo ranije, napominje načelnik ORL Odeljenja doktor Veljko Božić i dodaje da uglavnom viđaju krajnike koji se nisu ni razvili već predstavljaju mogućnost da se razvijaju bakterijske infekcije .Zato su među najčešćim operacije krajnika na hiruškom Odeljenju za uho grlo nos. Zašto je opasno odlagati operaciju krajnika objašnja načelnik dr Veljko Božić.

– To je velika opasnost, tu vam se nalazi žarište , zbog pada imuniteta, stresa i bakterije koje se nalaze u krajnicima. Može doći do zapaljenje zglobova, srčanog mišića. Kad postavimo dijagnozu apsolutna indikacija je operacija. Ljudi misle da im krajnicu pomažu za imunitet, to je bilo nekada, sada oni pre propadnu nego što se razviju, rekao je dr Veljko Božić.

Nisu retke ni operacije zbog devijacije nosa koje koje pacijentima prave probleme sa disanjem tokom spavanje takozvane snip apnee ,odnosno prekida disanja u toku noći što može biti veoma opasno.

Operacije krajnika sada se obavljaju u totalnoj anesteziji, pacijent za sedam do deset dana već može da se vrati svoji radnim aktivnostima i više neće imati probleme kao što su gnojne angine i druge zdravstvene tegobe koje mogu prerasti u ozbiljnije, ako se dugo čeka.

(Pančevac/RTV Pančevo)

NE ZANEMARUJTE SIMPTOME Toplo vreme nepovoljno utiče na hronične bolesnike

GUŽVE U DOMU ZDRAVLJA Pacijenti dolaze zbog respiratornih infekcija