VIŠESTRUKI ZNAČAJ DAVANJA KRVI U Crvenom krstu dobrovoljnim davaocima rađene biohemijske analize

Na redovnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Pančevo danas je dobrovoljnim davaocima krvi rađena besplatna biohemijska analiza krvi.

Davanje krvi je vrlo plemenita stvar, osim toga što time možete spasiti nečiji život i vama dosta pomaže, istakli su neki od davaoca krvi.

– Pa izuzetno je značajno zato što pomažemo i bolnicama koje imaju stalne operacije, a i stalno su neke nestašice krvi sama analiza krvi koja se dodatno obavi je preventivnog karaktera tako da je poželjno da se to radi.

– Za mene ovo puno znači evo dajem krv već četiri godine i od kako sam počeoo da dajem krv mnogo se bolje osećam, rekli su neki od dobrovoljnih davaoca krvi.

Bio analiza krvi za naše davaoce ima višestruki značaj, pre svega imate satisfakciju da ste nekome pomogli i spasili život, zatim mali sistemacki pregled koji obave neposredno pred davanje krvi, a u skladu sa time danas smo radili i biohemiske analize krvi koje su izuzetno zanimljive i značajne za naše davaoce, jer mogu malo više da provere svoje zdravlje, istakla je doktorka Milica Vojnović Novaković.

– Više parametara se prati pre svega krvna slika novo šećera u krvi, parametri koji ukazuju na rad jetre, parametri koji ukazuju na rad bubrega, gvožđe i lipidni status. istakla je doktorka Milica Vojnović Novaković, rekla je dr Milica Vojnović Novaković

Svaka akcija davanja krvi je vrlo značajna posebno u vreme kada su praznici. Na žalost bolest ne bira a za vreme praznika obično imamo manji broj davaoca krvi nego inače, tako da je posebno značajno da se nakon praznika prikupi što više krvi jer su upravo neke operacije i intervencije otkazane zbog nedostatka krvi, istakla je Jelena Trifunović stručna saradnica za dobrovoljno davalište krvi

– Kada govorimo o krvnim grupama a pozitivna krvna grupa je negnde najčešćapa često i nedostaje međtim to je stanje koje se menja iz sata u sat i svaka krvana grupa je naravno neophodna nekom tako da pšored A+ svi negativni faktori su dobrodošli pogotova ta neka nulta negativna krvna grupa koja je univerzalni davalac a i sama sebe može da primi, rekla je Jelena Trifunović Trifunović stručna saradnica za dobrovoljno davalište krvi.

Svake srede svi zainteresovani dobrovoljni davaoci krvi mogu to učiniti u prostorijama Crvenog krsta u periodu od 9 do 12 časova, a Crveni krst se u napred zahvaljuje svima koji dođu da daju krv i time možda pomognu nekome kome je to potrebno.

(Pančevac/RTV Pančevo)

