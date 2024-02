SIFILIS NIJE BOLEST PROŠLOSTI Broj zaraženih u Srbiji povećan za 27 odsto

U Srbiji su 2022. godine prijavljena 302 slučaja sifilisa, što je za 27 odsto više nego u godini koja joj je prethodila, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Podaci za 2023. godinu još nisu obrađeni.

Najviše zaraženih sifilisom registrovano je u Beogradu – 157, zatim u Vojvodini – 116 slučajeva. Ukoliko se gleda prema polu i starosnoj dobi, zaraženi su uglavnom muškarci između 20 i 40 godina.

Za epidemiologe, porast broja obolelih od sifilisa nije iznenađenje, jer se Evropa i SAD već više od deceniju suočavaju sa tim problemom. U SAD je tokom 2022. godine registrovano 207.000 inficiranih, što je najveći broj u SAD od 1950. godine.

Lekari navode da je broj inficiranih sigurno veći od zvaničnih podataka Instituta Batut. Mnogi pacijenti se leče kod kuće, idu kod privatnog lekara koji imaju zakonsku obavezu da prijave zaražene, ali mnogi to ne rade.

Epidemiolog Biljana Begović Vuksanović, šef odseka za HIV i polno prenosive bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, kaže da je važno da ljudi znaju da sifilisa ima, da se relativno lako prenosi i da se svaki rizičan odnos proveri testiranjem.

Polno prenosiva infekcija

– To je tipična polno prenosiva infekcija. Važno je napomenuti da osim nezaštićenog seksualnog odnosa (bez kondoma) infekcija može da se prenese i oralnim seksom – kaže za Euronews Srbija Begović Vuksanović.

Dodaje da je važno da se testiraju svi koji su imali nezaštićen seksualni odnos. Infekcija se lako leči penicilinskom terapijom. Međutim, ukoliko se bolest ne prepozna i ne leči može izazvati ozbiljne komplikacije poput oštećenja na srcu, neurološke probleme.

Muškarci oboljevaju češće

Prema statističkim podacima, muškarci češće oboljevaju od žena, a doktorka kaže da su u riziku oba pola, ali da se muškarci češće testiraju.

– U riziku od infekcije su svi koji su imali rizične seksualne odnose, koji su skloni promenama partnera, koji ne koriste uvek kondom. Zato je važno da se zna da sifilisa još uvek ima, da to nije bolest prošlog, ratnog vremena. Još uvek ima seksualno aktivnih ljudi koji misle da sifilis višenije aktuelna infekcija – navela je ona.

Najčešće se sifilis registruje u gej populaciji, jer oni više razmišljaju o polnoprenosivim bolestima, testiraju se nakon svakog rizičnog kontakta. Uz penicilinsku terapiju već nakon 48 sati osoba više nije zarazna i ne prenosi infekciju.

Prvi simptomi

Begović Vuksanović kaže da je važno da se infekcija otkrije što pre, da se zaraza ne bi širila. Prvi simptomi se javljaju dve do tri nedelje nakon infekcije. To su bezbolne ranice na genitalnim organima, koje mogu da ostanu nezapažene. Često prolaze i bez terapije, te pacijent nakon nakon četiri do pet nedelja ulazi u drugu fazu bolesti kada se javlja osip po celom telu, čak i šakama i stopalima.

– Često ordinirajući lekar kada vidi osip ne razmišlja o sifilisu, o polnim bolestima jer to ne viđa često. U prve dve faze bolesti pacijent je najzarazniji. Ukoliko se bolest ne dijagnostikuje i leči, bakterija cirkuliše u telu, narušava zdravlje i ostavlja posledice. Može da dovede do ozbiljnih problema – promena na nervnom sistemu, na srcu, da napravi ružne defekte na koži – objašnjava Begović Vuksanović.

Epidemija sifilisa u SAD

Zapadna Evropa i SAD već duže se bore sa sve većim brojem obolelih od sifilisa. Tokom 2022. godine u SAD je registrovano 207.000 oboleli, što je porast za 9 odsto u odnosu na godinu koja je prethodila.

Begović Vuksanović pojašnjava da jedan od razloga za povećanje broja obolelih može biti i to što je poslednjih deset godina aktuelan novi pristup u prevenciji HIV infekcije. Zapravo zdrave osobe preventivno uzimaju antivirusnu terapiju, da bi izbegli HIV infekciju.

– Zahvaljujući toj antivirusnoj terapiji koju piju, izbegnu HIV, ali onda su slobodniji, ne koriste kondom te pokupe sve druge polnoprenosive bolesti. Važno je da ljudi znaju da sifilisa i dalje ima, da se relativno lako prenosi i da se svaki rizičan odnos proveri testiranjem – navela je ona.

Era antibiotika dovela je do toga da sifilis nije više smrtna bolest, kao pre jednog veka. Oni koji ne leče sifilis, ipak, rizikuju i promene na drugim organima, a najopasnije su one na srcu i krvnim sudovima.

(Pančevac/Blic/Euronews)