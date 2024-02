10 KRAVICA MILANA MARJANOVIĆA One su posebne lepotice i jedine u Srbiji daju organsko mleko

ČAJETINA – Poseban po mnogo čemu, Zlatibor se ističe i po tome što se na njegovim proplancima nalazi jedina mlekara koja proizvodi sertifikovan organski sir i kajmak u Srbiji. Ovi mlečni proizvodi prave se isključivo od mleka koji potiču od mlalih farmera i proizvođača. Pa tako deset kravljih lepotica u štali Milana Marjanovića iz zlatiborskog sela Mušvete uživaju u posebnoj pažnji, a kako i ne bi kada one proizvode organsko mleko, i to sertifikovano.

– Imamo dosta pašnjaka gde pasu, odlična nadmorska visina, imaju izvorsku vodu da piju i sve je to zagradjeno u električnu čobanicu, sve u svemu imaju sve dobre uslove za sebe – kazao je za RINU, domaćin Milan.

Kako bi dobili sertifikat, farmeri su morali da konvencionalnu proizvodnju zamene organskom. Ali da bi konvencionalnu proizvodnju zamenio organskom, Milanu su bile potrebne dve godine. On kaže da mu to nije bilo teško, jer kada je sve to stavio na papir, shvatio je da je sve to itekako isplativo.

– Cena mleka je 95 po litru, plus premija koju dobijamo od države koja je 40 procenata veća u odnosu na premiju za obično mleko. Subvencije za krave su isto 40 posto veće i iznose 55.000 po jednom grlu, imamo isto subvencije po hektaru, i kada se to sve stavi na papir, može da se radi – dodao je Marjanović.

Za organski način proizvodnje, Milan i njegovi zemljaci Zlatiborci imali su veliku podršku opštine Čajetina. Privedno dršuštvo zlatiborski Eko – agrar, čiji je osnovač lokalna samouprava, bio im je velika podrška, vodič do sertifikata, ali i do plasiranja proizvoda.

– Ovakve robe na našem tržištu nema, organska klijentela je spesifična klijentela, zna se u kojim gradovima i mestima je ima, i jednostavno sve što proizvedemo ovde bude bude plasirano širom zemlje – kazao je Marko Marić iz Eko-agrara.

U okviru zlatiborskog Eko-agrara, otvorena je i mlekara u kojoj organsko mleko preradjuje u sir i kajmak, i ništa se ne prepušta slučaju, jer je kvalitet ovde prioritet.

Imamo našu internu laboratoriju u kojoj merimo mlečne masti, proteine, relativnu gustinu, antibiotik ispitujemo, kao i kiselost tog mleka. Kada sve to prodjemo od trenutka prijema, pustamo na dalju pasterizaciju – istikla je tehnolog Milica Kuzeljević.

Svaka kriška sira ili kajmaka kontrolisana je i proverena, i jedini konzervans koji se koristi jeste so.

(Pančevac/RINA)

