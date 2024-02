ŽIVIM U VOJLOVICI I KOMŠIJA DRŽI SVINJAC: Ovo su pravila za držanje stoke na teritoriji Pančeva

„Živim u Vojlovici i komšija drži svinjac, koji nesnosno smrdi, odmah iza moje kuće. Da li mogu da se žalim?”, pitanje je naše sugrađanke Ilone B.

Odgovor: Što se tiče udaljenosti svinjca od vašeg stambenog objekta, ne. U avgustu prošle godine pančevačka skupština je izmenila Odluku o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva, koja između ostalog reguliše i držanje stoke, i ukinula obavezu da staje, torovi, svinjci i živinarnici moraju biti udaljeni petnaest metara od stambenih objekata, a od tri do pet metara od međne linije. Ali to ne znači da vaš komšija nema nikakvu obavezu. Propisano je da u zonama u kojima je dozvoljeno držanje stoke i živine staje, torovi, svinjci i živinarnici budu posebni objekti namenjeni isključivo za držanje stoke, da to bude ograđen prostor od mrežaste žice za držanje živine, da imaju mogućnost lakog prilaza radi čišćenja i dr. Takođe, moraju redovno da se čiste, a đubre ne može da se izbacuje bilo gde, nego na „deponije stajskog smeća”, koje moraju da budu nepropusne, od betona i pokrivene pokretnim kapkom.

Pored toga, stoka ne sme da se pušta na javne površine i da se napaja na javnim česmama, bunarima i drugim izvorima pijaće vode. Tako da bi trebalo da ustanovite da li se vaš komšija pridržava bar ovog pravila.

Po pravilu se stoka i živina mogu držati i u gradu ako neko ima registrovano poljoprivredno domaćinstvo, osim u području šireg centra grada. Ta zona obuhvata deo oivičen ulicama Moše Pijade, Svetog Save, Braće Jovanovića, Ružinom, Oslobođenja, Miloša Trebinjca, Filipa Višnjića, Takovskom, Milorada Bate Mihailovića i obalom Tamiša do Ulice Moše Pijade.

Ali i stoka i živina, bez obzira na to da li postoji registrovano poljoprivredno domaćinstvo, osim u širem centru grada, gde je to u svakom slučaju zabranjeno, mogu se gajiti u Vojlovici i Gornjem gradu. Kada je reč o Vojlovici, to je područje oivičeno Spoljnostarčevačkom ulicom (strana s neparnim brojevima od 7. jula do Poljske ulice), Poljskom ulicom, Ulicom bratstva–jedinstva do groblja, Grobljanskom (od Bratstva–jedinstva do Grobljanske i s parne i s neparne strane), Bratstva–jedinstva i Ulicom 7. jula (strana s parnim brojevima). Iz ove zone je isključen Trg 12. vojvođanske brigade (na kome se nalaze Spomen-dom, Zdravstvena stanica, škola i kompleks crkava).

U Gornjem gradu je područje gde meštani mogu da gaje stoku i živinu i kada nemaju poljoprivredno gazdinstvo ograničeno Ulicom Svetozara Šemića (strana s parnim brojevima), Knićaninovom (strana s neparnim brojevima od Jovice Bezuljevića do kraja), Jovice Bezuljevića (strana s neparnim brojevima od Knićaninove do Ive Kurjačkog), delom Ulice Ive Kurjačkog (strana s parnim brojevima od Jovice Bezuljevića do Ulice Svetog Save), Svetog Save (strana s parnim brojevima od Ive Kurjačkog do Moše Pijade), Moše Pijade (strana s neparnim brojevima do Ulice Dimitrija Tucovića) i Dimitrija Tucovića (strana s parnim brojevima od Moše Pijade do Ulice Svetozara Šemića).

