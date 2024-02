ED PANČEVO: Sutra bez struje delovi Omoljice

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 28. februara, bez struje će biti potrošači u Omoljici i Vršcu.

Omoljica

09.00 – 13.30 – Patrijarha Arsenija Čarnojevića od Šabačke ka Pančevu.

Vršac

08.00 – 14.30 – Župska od Vinogorske do Kolubarske, Šabačka od Kopaoničke do Kuštiljskog puta, Niška od Kopaoničke do Kuštiljskog puta, Kuštiljski put od Vinogorske do Niške, Vinogorska od Kuštiljskog puta do Župske.

Vršac

09.00 – 14.00 – Gudurički put – deo vikend naselja ka Izvoru.

(Pančevac)

