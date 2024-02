KAD SE MALE RUKE SLOŽE Deca sama izradila broševe i magnete, a sav dobrotvorni prilog namenjen NURDOR-u

Deca i zaposleni iz škole „Mara Mandić” svojom akcijom za Međunarodni dan dece obolele od raka ove godine održali su lekciju koliko svi možemo da učinimo za one kojima trebaju naša pomoć i podrška. Sami su izradili broševe i magnete, a zatim ih ponudili sugrađanima u zamenu za dobrotvorne priloge namenjene NURDOR-u.

Oživeo je centar Narodne bašte kod volijere u sredu, 14. februara. Na stolovima – tezgama šareneli su se raznobojni broševi i magneti. Maleni prodavci su nudili svoje rukotvorine prolaznicima i šetačima. Ali nije povod bio Dan zaljubljenih, iako je ljubav bila ta koja je obojila radove učenika i zaposlenih iz škole „Mara Mandić”, a ljubav je bila i njihov cilj – da sakupljeni novac daju Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, NURDOR-u. Neposredan povod da organizuju najpre radionice i za odrasle, svoje radnike, a i za đake, bio je Međunarodni dan dece obolele od raka, 15. februar, koji je 2013. godine upisan i u Kalendar javnog zdravlja u Srbiji.

Prošle godine za Međunarodni dan dece obolele od raka učenici, roditelji i nastavnici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić”, koja okuplja decu sa smetnjama vida, sluha, telesnim i motoričkim smetnjama i decu koja su u spektru autizma, sakupljali su igračke. A ove godine, kako kažu, rešili su da i sami nešto naprave za svoje vršnjake. Najpre su održali radionice za zaposlene u školi i u Dnevnom boravku „Neven”, kao i za učenike i osnovne i srednje škole, na kojima su učili kako se prave magneti i broševi. Bila je to prilika da se druže, nauče nešto korisno, pokažu svoju kreativnost, kao i da se odmalena uče empatiji.

– Svesni smo koliko svi dobri ljudi pomažu našoj školi, našim učenicima i njihovim porodicama i cenimo tu pomoć, pa smo ovom akcijom, pored želje da pomognemo NURDOR-u, hteli da istaknemo da svako, u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima, može biti dovoljno važan da pruži podršku drugome. Još kada postoje volja, snaga i zajedništvo kolektiva i učenika, granice ne postoje – saopštili su iz Škole „Mara Mandić”.

Na prodajnoj izložbi u Narodnoj bašti ponudili su svoje kreacije sugrađanima. Cena je bila onoliko koliko ko želi da priloži, a i koliko može. Male prodavce su podržavali i nastavnici i direktor, a novac koji su sakupili biće uplaćen NURDOR-u. Posebnu podršku u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana dece obolele od raka pružili su Zavod za javno zdravlje i „Zelenilo”. Ovo javno komunalno preduzeće otkupiće i sve preostale magnete i broševe, što je takođe pokazalo koliko je ova humanitarna akcija animirala ceo grad.

Rak krvi najčešće i kod dece u južnom Banatu

Svake godine u južnom Banatu od raka oboli od troje do šestoro dece uzrasta do devetnaest godina, a umre jedno – pokazuju podaci iz Registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo za period od 2018. do 2022. godine. Ali to je ipak manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu, kada je godišnje prosečno obolevalo šestoro dece, a umiralo dvoje. Poslednji podaci iz 2022, jer se za 2023. još sakupljaju, pokazuju da je te godine obolelo šestoro dece, ali smrtnih ishoda nije bilo. Iz Zavoda su takođe saopštili da se maligne bolesti kod dece najčešće registruju u uzrastu od petnaest do devetnaest godina. Najveći broj oboli od akutne leukemije i limfoma, a zatim od malignih bolesti na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, polnim organima i žlezdama.

Rak je inače vodeći uzrok smrti kod dece i adolescenata širom sveta, pa i u razvijenim zemljama. Kao i u Srbiji, najveći broj oboleva od raka krvi, leukemije i limfoma. U izveštaju Zavoda se upozorava da u nerazvijenim zemljama, iako su kanceri kod dece u mnogo većem procentu izlečivi nego kod odraslih, preživljava samo oko 20 odsto. Razlog je nedostatak dijagnoze, pogrešne dijagnoze ili zakasnele dijagnoze, prepreke u pristupu nezi, napuštanje lečenja, smrt od toksičnosti i veće stope recidiva. A u okruženjima s višim prihodima nedostatak terapijskih inovacija je ključna prepreka i razlog za stagniranje preživljavanja kod teško lečivih malignih bolesti.

Poreklo raka kod dece je uglavnom nepoznato, nije povezano s načinom života i ne može se sprečiti ili rano otkriti skriningom. Ali većina karcinoma u ovom dobu može se izlečiti, pa je svako ulaganje u lečenje raka kod dece isplativo u svim zemljama, bez obzira na razvijenost, kaže se takođe u saopštenju pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)