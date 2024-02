21 OSOBA ZARAŽENA MORBILIMA U BEOGRADU Potvrđeni novi slučajevi malih boginja

Novi slučajevi obolevanja malih boginja potvrđeni su u Beogradu, te ukupan broj zaraženih u glavnom gradu, gde je prijavljena epidemija, sada iznosi 21, kako navode iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Među obolelima od malih boginja, osmoro je uzrasta 8 do 19 godina, 6 je dece uzrasta od 3 do 5 godina, jedan oboleo je uzrasta od 20 do 25 godina i 6 obolelih su stariji od 40 godina.

U odnosu na vakcinalni status obolelih, 14 obolelih osoba je nevakcinisano, vakcinalni status za 5 odraslih obolelih je nepoznat, dok su dve obolele osobe kompletno vakcinisane u skladu sa uzrastom.

Kod 17 obolelih dijagnoza bolesti je potvrđena virusološkim ili serološkim analizama obavljenim u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Četiri obolele osobe su klasifikovane kao epidemiloški povezane sa laboratorijski potvrđenim slučajem.

Obolele osobe su dobile tegobe u periodu od 22. januara do 24. februara.

Nakon prva dva potvrđena slučaja morbila u Beogradu, 6. i 7. februara, a u skladu sa Planom aktivnosti za eliminaciju morbila u okviru uvedenog pooštrenog nadzora nad morbilama sprovodi se dnevno nulto izveštavanje iz nadzornih jedinica sa teritorije Beograda, formirana je linijska lista slučajeva, sa svim prijavljenim sumnjama na oboljenje kao i potvrđenim slučajevima morbila, vrši se prijavljivanje, epidemiološko ispitivanje i laboratorijska analiza svakog slučaja sumnje na morbile, obavljena je hitna i vanredna revizija vakcinalnih kartoteka domova zdravlja na teritoriji Beograda, kontinuirano se obavlja imunizacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece, uzrasta od 12 meseci do 18 godina MMR vakcinom na teritoriji Beograda, i vrši se zdravstveni i epidemiološki nadzor nad kontaktima u kolektivu i porodici obolelih i zdravstvenim ustanovama u kojima je obavljen pregled i hospitalizacija obolelih.

(Pančevac/Blic)

