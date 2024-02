SPREMAJU BOLJE ŠNICLE NEGO MOJA MAMA Škola u Ivanovu već 5 godina deo projekta Ministarstva prosvete

Osnovna škola „Moše Pijade“ u Ivanovu već nekolko godina deo je projekta ministarstva prosvete – Obogaćen jedenosmerski rad. Učestvovanje u ovom projektu znači da deca u školi osim nastave ,svakog dana imaju i po jedan kuvan obrok, kao i da ovde završavaju sve obaveze, što im daje više slobodnog vremena kada dođu kući.

Projekat Ministarstva prosvete, obogaćen jednosmenski rad već 5 godina se realizuje u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Ivanovu. Škola je da bi postala deo ovog projekta morala da ispuni nekoliko uslova, pre svega da nastava može da se odvija samo u jednoj smeni, ali i da ima kuhinju kako bi se deci svakog dana obezbedio jedan kuvan obrok. Prema rečima direktorke škole Sanje Simić Mijatović u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane uvedeni su i odgovarajući standardi kao bi hrana koja se priprema deci bila odgovarajućeg kvaliteta.

– Grad Pančevo plaća svakoj školi koja ima na ovaj način organizovanu hranu za učenike ili neka treća lica dopremju tu hranu do škola. Zavod za javno zdravlje vrši kontrolu kvaliteta hrane u smislu energetske vrednosti i količine soli koja je prisutna u tim obrocima. Naša škola je 2017 godine uvela HASAP sistem, to je sistem kontrole i kvaliteta hrane koja se distribuira u ovom slučaju deci od samog početka dok su to još uvek sirovine koje treba da se pripreme a tu je od suštinske važnosti dobra higijenska praksa od strane ljudi koji tu hranu dopremaju do onih koje je dopremaju do krajnih korisnika. Najvažnije je da hrana koja na kraju budu pripremljena i servirana deci da ona odgovara bezbednosnim standardima, kaže Sanja Simić Mijatović – direktorka škole.

Učenicima škole se dopada hrana koju im sprema kuvarica svakodnevno i svako od njih ima svoje omiljeno jelo.

– Volim da ručam ovde i najviše volim da jedem makarone sa mesom, rekao je jedan učenik

– I ja volim makarone sa mesom, zato što su lepe. Dopada mi se što sve obaveze mogu da završim u školi, rekla je jedna devojčica

– Zato što kući imam više vremena da se igram, a volim da igram fudbal i košarku, rekla je devojčica

– Ja volim ovde da jedem šnicle, spremaju bolje nego moja mama, rekao je dečak

– Ja ručam ovde, ali i kod kuće. A u školi završim i domaći zadatak, rekao je jedan dečak

U Projekat Obogaćeni jednosmenski rad u Srbiji je uključeno oko 300 škola. Zahvaljujći njemu deca u Ivanovu od vrtića do 8 razreda svakoga dana imaju osim nastave organizovane i različite aktivnosti.

(Pančevac/RTV Pančevo)

PRAZNIK U IVANOVU Značajno očuvanje jezika i kulture

IVANOVO: Održan treći Omladinski foto-safari