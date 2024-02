BRNABIĆ O IZVEŠTAJU ODIHR: Mediji u okviru Junajted grupe još juče počeli da navode delove i pre nego što je objavljen

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti povodom izveštaja Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima održanim u decembru u Srbiji.

– Žao mi je što ovu konferenciju držim pre finalnog izveštaja koji će izaći kasnije danas. Ali je činjenica da sam ovo morala da uradim jer su određeni mediji u okviru Junajted grupe već juče, iako izveštaj nije ni bio finalizovan, „ekskluzivno“ počeli da navode stvari iz finalnog izveštaja ODIR-a, a što se do sada, pričali smo sa ljudima, nikada do sada ni u jednoj zemlji nije desilo. To prikazuje ozbiljno nepoštovanje i prema ovom finalnom izveštaju ODIR-a, ali je dobro da i oni vide sa čime se mi u Srbiji suočavamo.

ODIHR potvrdio regularnost izbora Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) objavila je danas izveštaj o izborima održanim u Srbiji 17. decembra 2023. Izveštaj je pokazao da su izbori bili regularni, potvrđujući time ispravnost izbornog procesa. Osim toga, izveštaj je demantovao optužbe opozicije o navodnoj krađi izbora, ocenjujući ih kao neosnovane i netačne.

– To su uradili da bi nastavili da formiraju lažni narativ koji se već mesecima kreira. Zato sam morala da reagujem, i da kažem ono što pretpostavljam da će se naći u finalnom izveštaju ODIR-a, da ne bismo dalje slušali besmislice i laži, od ljudi koji nisu mogli da sačekaju da se objavi izveštaj. Morali su da požure da bi taj svoj lažni narativ formirali.

(Pančevac/Novosti)

