SUTRA RANG LISTA PENZIONERA ZA BESPLATNI OPORAVAK U BANJAMA Pogledajte dokle imate pravo na žalbu

Rang-lista korisnika Fonda PIO koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju u banje biće objavljena 24. radnog dana od isteka oglasa za prijavu a to je 1. mart.

Rang-lista se objavljuje na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Prigovori na rang-listu mogu se podneti nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, tj. od 4. do 8. marta.

Кomisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

Tako će prvi penzioneri i ostali korisnici Fonda već u martu ostvariti svoje pravo na besplatan oporavak u banjama širom Srbije, po svom izboru.

Ove godine, zahvaljujući finnasijskoj stabilnosti Fonda PIO i većem izdvajanju za te namene, u banje će otići najviše penzionera do sada – čak 22.000 njih.

Pravo na oporavak u nekoj od banja Srbije o trošku Fonda, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, koji nemaju druga lična primanja i nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu.

Za korisnike koji pored domaće, primaju penziju i iz inostranstva, uslov je da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Još jednu veliku pogodnost imaju svi koji će otići u banje na odmor ove godine, a to je da Fond PIO plaća i boravak pratioca za sve kojima je pratnja potrebna, a do sad je to bio slučak samo za slepa i slaboovida lica.

Između ostalog, penzioneri će se oporavljati u Niškoj Banji, Seltersu, Vrnjačkoj, Sokobanji, Banji Koviljači, Bukovičkoj, Ribarskoj, Mataruškoj i mnogim drugim destinacijama.

Finansijskim planom za ovu godinu na ime društvenog standarda penzionera planirano je 1,24 milijarde dinara, što je za 77 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, pošto je izmenama Zakona o PIO, propisano da se od 1. januara 2024. godine za društveni standard penzionera umesto dosadašnjih 0,10 odsto, izdvaja 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda.

Za finansiranje troškova rehabilitacije penzionera u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvaja se 85 odsto od ukupnih sredstava za društveni standard, odnosno 1,05 milijardi dinara.

(Pančevac)

