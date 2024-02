PAKETI HRANE ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA Javni poziv traje od 29. februara do 15. marta, evo kako da se prijavite

Povereništvo za izbeglice Grada Pančeva obaveštava ugrožena, izbegla i interno raseljena lica da mogu da konkurišu za dodelu paketa hrane koju će obezbediti Komesarijat za izbeglice Republke Srbije preko Grada Pančeva.

Prijave na javni poziv traju od 29. februara do 15. marta u vremenu od od 8 do 15 časova svakog radnog dana, a sredom od 8 do 19 časova u prostorijama Povereništva za izbeglice Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4.

Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom se preuzima u Povereništvu za izbeglice, Uslužni centar Gradske uprave Pančevo.

Više detalja o ovoj pomoći možete dobiti na telefon 308-818 i u prostorijama Povereništva.

(Pančevac)

250 STANOVA ZA IZBEGLA LICA IZ BIH I HRVATSKE Predsednik Vučić: Do kraja 2028. tražim da se jednom zauvek reši problem svih izbeglica! FOTO

GRAD PANČEVO RASPISAO JAVNI POZIV: Pomoć za rešavanje stambenog pitanja izbeglica