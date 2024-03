PANČEVKA PITA Moj poslodavac traži da prekinem porodiljsko odsustvo. Ima li na to pravo?

„Na porodiljskom odsustvu sam osam meseci. Međutim, moj poslodavac traži da ga prekinem jer ne može da nađe radnicu koja će da me zamenjuje. Da li na to ima pravo?”, pitala je naša sugrađanka Andrijana J.

Odgovor: Ne postoji nikakav osnov, to jest razlog, da poslodavac od porodilje zahteva prekid porodiljskog odsustva, pa ni odsustva za negu deteta. I ne postoji nikakva sankcija koju biste mogli da zbog toga pretrpite. Niste nam precizirali da li ste zaposleni na određeno vreme, ali poslodavac ne može da otkaže ni bilo koji ugovor o radu. Ako je reč o zaposlenju na određeno vreme, rok za koji je zasnovan radni odnos produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Otkaz ne važi ako je na dan donošenja rešenja o otkazu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće ili porodiljskog odsustva, pa čak i ako u roku od 30 dana od otkaza zaposleni poslodavca obavesti o postojanju tih okolnosti.

Ali zato porodilja ima pravo da u bilo kom trenutku zahteva prekid odsustva. Razlog može biti karijera, povoljna poslovna prilika, pa i visina naknade, što se često dešava kada je u pitanju odsustvo za treće dete, koje traje dve godine. Motiv može da bude i povećanje zarada zaposlenih kod poslodavca jer naknada za porodiljsko odsustvo ne zavisi od promene zarada ni kod poslodavca ni minimalne zarade na nivou Republike, pa tako ostaje ista tokom celog odsustva. Treba da nadležnom organu lokalne samouprave podnese zahtev za prekid prava na naknadu za zarade za vreme porodiljskog odsustva ili odsustva radi nege deteta.

To isto važi i za oca deteta, koji takođe može, umesto majke, da koristi drugi deo odsustva vezan za negu deteta, koji počinje od kada se navrše tri meseca od porođaja. Kod prvog i drugog deteta oba odsustva traju ukupno 365 dana, a kod trećeg i svakog narednog dve godine. Pravo na odsustvo od dve godine ima i žena koja pri prvom porođaju rodi troje ili više dece, kao i žena koja je rodila jedno, dvoje ili više dece, a u narednom porođaju rodi dvoje ili više dece.

Poslodavac je dužan da donese rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu s rada radi nege deteta, koje porodilja predaje nadležnoj službi lokalne samouprave. Isplata naknade zarade ide na teret budžeta Republike Srbije, tako da poslodavac s tom isplatom nema nikakve veze.

Porodilja ima pravo i da promeni poslodavca za vreme odsustva. Ali tada novi poslodavac mora da donese svoje rešenje o odsustvu koje porodilja treba ponovo da preda nadležnoj gradskoj ili opštinskoj službi. Visina naknade ostaje ista bez obzira na utvrđenu visinu zarade u ugovoru o radu.

(Pančevac)

