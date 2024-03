Biramo Pesmu za Evroviziju: 16 takmičara, a jedan putuje u Malme

„Pesma za Evroviziju“ ušla je u završnicu. Nakon dve polufinalne večeri, 16 najboljih takmičara se u večerašnjem finalu bore za kartu za „Pesmu Evrovizije“ u Malmeu.

Finalno veče otvorio je Željko Joksimović pesmom Lane moje, sa kojom je pre dve decenije osvojio srca publike i bio na korak od pobede u „Pesmi Evrovizije“ u Istanbulu.

Zejna – Najbolja

Od 2011. objavljuje singlove među kojima su Tonight, With you, Najbolja, Drama, Osmi dan, Kraljica od leda… Godine 2022. godine je bila finalista PZE sa numerom Nema te, a na istom tamičenju prošle godine je učestvovala sa pesmom Rumba.

Zorja – Lik u ogledalu

Diplomirana violinistkinja Zorja Pajić vodi i svoju školu pevanja, a njen moćni glas dobro je poznat domaćoj evrovizijskoj publici.

Keni nije mrtav – Dijamanti

Grupu „Keni nije mrtav“ su 2017. godine osnovali gitarista i frontmen Mateja Đokić, basista Matija Pešić i bubnjar Sava Tomić. Važe za jedan od najaktivnijih rok sastava u celom regionu i uvek su spremni za dobru svirku. To su dokazali na brojnim muzičkim festivalima i koncertima.

Milan Bujaković – Moje – tvoje

Milan je sa 16 godina osvojio prvu nagradu za amatersko takmičenje mladih talenata. Nakon toga postao je profesionalni pevač, a potom je učestvovao i osvajao nagrade na mnogim pevačkim takmičenjima među kojima su „Zlatni akordi“, „Queen Estrada Music Talent“, muzički festival „Prvi aplauz“, FERAS, „Beogradsko proleće“, „Beovizija 2020″, „Pesma za Evroviziju 2023″…

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Nemanja je rođen u Novom Sadu, i muzikom se bavi preko 20 godina. Početkom 2023. godine izdaje prvu pesmu Vuk

M.ira – Percepcija

Mira Maletković, umetnički poznata kao M.IRA, završila je studije arhitekture na Univerzitetu u Beogradu, a kasnije je stekla i master diplomu na Politehničkom fakultetu u Milanu.

Marko Mandić – Dno

Mladi i talentovani muzičar Marko Mandić želi da pomera granice popularne scene. Završio je ekonomiju, a opredelio se za muziku. Dobro je poznato lice kako na domaćoj sceni tako i na široj balkanskoj. Iza sebe broji niz hitova kao što su Ramdagadam, Dobar dan, Mnogo dobro…

Hristina – Bedem

Hristina Vuković je kantautorka i pevačica iz Beograda koja ima bogato iskustvo u studijskom, televizijskom i koncertnom pevanju. Prošle godine objavila je prvi album autorske muzike.

Teya Dora – Ramonda

Teodora Pavlovska je pevač, pijanista, kompozitor, tekstopisac i muzički producent. Prvi je izvođač iz Srbije koji je na platformi Spotifaj imao više od 3.000.000 slušalaca. Dobitnica je dijamantske ploče u Turskoj, platinaste u Indiji i niza zlatnih u Evropi. Izvođač je numera koje prate seriju Južni vetar. Diplomirala je na Berkliju.

Breskvica – Gnezdo orlovo

Anđela Ignjatović je jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, a njeni spotovi beleže višemilionske preglede.

Džordži – Luna park

Đorđe Ćulafić Džordži uspešno se bavi i modelingom, a učestvovao je u kampanjama za poznate modne marke, poput „Hugo Bosa“ i pojavio se na stranicama svetskih modnih časopisa.

Iva Lorens s pesmom Dom otvorila je veliko finale. Muzičke studije završila je u Berlinu. Prošle godine je izdala debitanski album Svitanje i učestvovala na Beogradskom proleću sa pesmom Stranac.

Konstrakta – Novo, bolje

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

I tokom finalne večeri će na glavnoj sceni gledaoce voditi Slaven Došlo i Dragana Kosjerina, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Kristina Radenković i Stefan Popović.

RTS svoj deo prihoda od glasanja donira Udruženju „Zvončica“

Radio-televizija Srbije će svoj deo prihoda od SMS poruka tokom sva tri dana festivala donirati Udruženju „Zvončica“ za pomoć deci oboleloj od malignih i retkih bolesti.

„Zvončica“ je udruženje roditelja dece obolele od malignih i retkih bolesti, osnovano 1992. godine pri službi za hematoonkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu.

Udruženje pomaže oboleloj deci, njihovim porodicama i bolnici.

Podsećamo gledaoce da, osim što svojim glasom podržavaju svoje favorite, važnu poruku šalju i našim najmlađim sugrađanima.

(Pančevac/RTS)