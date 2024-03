PANTRANSPORT Izmena trasa kretanja autobusa tokom radova u ulici Dimitrija Tucovića MAPA

Obaveštava se javnost da će vozila Pantransporta, usled izvođenja infrastrukturnih radova u ulici Dimitrija Tucovića, od ponedeljka 04.03.2024. posle 8 časova izmeniti trase svih linija koje saobraćaju navedenom ulicom.

Autobusi na linijama 2 Kotež 1 – Dolovo, 3 Stari Tamiš – Jabuka, 7 RNP – Centar – Jabuka, 24 Pančevo AS – Kačarevo, Pančevo AS – Opovo kretaće se redovnom trasom ulicama Vojvode Radomira Putnika, Generala Petra Aračića i Dimitrija Tucovića do ugla sa Moše Pijade, odakle kreće izmena – vozila će skretati udesno u Moše Pijade. Tom ulicom kretaće se do raskrsnice sa ulicom Svetog Save gde će skretati ulevo, zatim će saobraćati kroz ulicu Svetog Save do ulice Knićaninove, gde će autobusi na liniji 2 skretati udesno u Knićaninovu i do kraja linije do Koteža 1 saobraćati redovnom trasom, dok će autobusi na ostalim navedenim linijama saobraćati dalje pravo do ulice Svetozara Šemića, gde će skretati ulevo i saobraćati do kraja te ulice, zatim udesno na nadvožnjak i dalje će koristiti svoje redovne trase.

Usled ovih promena van primene ostaju sva stajališta za oba smera svih navedenih linija duž ulice Dimitrija Tucovića od Vodne zajednice do nadvožnjaka.

Uvode se privremena stajališta:

U ulici Moše Pijade u zoni kućnog broja 26 za smer ka Jabuci, Opovu, Kačarevu i Kotežu 1;

U ulici Moše Pijade u zoni kućnog broja 25 za smer iz Jabuke, Opova, Kačareva, Koteža 1 prema centru grada i AS;

U ulici Svetog Save u zoni raskrsnice sa Matije Gupca kod vrtića „Bubamara“ i prekoputa;

U ulici Svetog Save u zoni raskrsnice sa Jove Maksina kod novog Sup-a i prekoputa;

Vraćaju se u primenu stara stajališta kod buvljaka u ulici Svetozara Šemića, za smer ka Jabuci, Opovu, Kačarevu, kao i prekoputa u suprotnom smeru ka centru grada.

Autobusi na međumesnim linijama Pančevo AS – Kovačica / Padina / Samoš od autobuske stanice kretaće se ulicom Svetog Save do Svetozara Šemića, zatim levo, pa potom iz Svetozara Šemića desno na nadvožnjak.

Koristiće sledeća stajališta: u ulici Svetog Save posle raskrsnice sa Svetozara Miletića (redovno stajalište na gradskoj liniji 14 i međumesnoj za Beograd), potom kod vrtića „Bubamara“ i prekoputa, zatim kod novog Sup-a i prekoputa, kao i kod buvljaka u ulici Svetozara Šemića.

(Pančevac)

