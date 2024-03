PRODAVAO DROGU MALOLETNIM LICIMA

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas podiglo optužnicu protiv K.H. (34) iz Bele Crkve, zbog sumnje da je tokom leta 2023. godine do 14.novembra iste godine u tom gradu, maloletnim licima neovlašćeno prodavao opojnu drogu marihuanu i to dečaku (15) iz Kusića po gram na svaka dva do tri dana, a drugom (17) iz Bele Crkve deset puta po 1 ili 0,5 grama.

Okrivljeni se tereti i da je 14.novembra 2023. godine u Beloj Crkvi neovlašćeno radi prodaje držao marihuanu i to u ulici Zmaj Jovina u količini od 0,75 grama, a u Hajduk Veljkovoj, na ulazu u prostor stare stočne pijace, u količini od 7,23 grama.

Tužilaštvo u Pančevu je u optužnici predložilo da Viši sud produži pritvor protiv okrivljenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Takođe je predloženo da sud okrivljenog kazni po zakonu, izrekne mu meru bezbednosti oduzimanje predmeta, oduzme mu imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom kao i da ga obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka.

(Pančevac/Novosti)

