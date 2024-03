TRAKTORISTI, OPREZ Tokom jedne sezona stradaju najmanje 2 vozača traktora

ČAČAK – Povoljni vremenski uslovi i rano proleće izmamili su poljoprivrednike na njive kako bi što pre pripremili oranice za prolećnu setvu, a krenulo se i sa pripremom ogrevnog drveta u šumama. Međutim, sa povećanim prisustvom traktora i radnih mašina u saobraćaju, povećava se i rizik od saobraćajnih nezgoda, koje, nažalost, često završavaju i sa tragičnim posledicama. Tome u prilog ide i činjenica da je više od 80 odsto traktora u Srbiji starije od 20 godina.

– Statistika kaže da na teritoriji grada Čačka u toku godine, na javnim putevima, smrtno nastrada jedan do dva vozača traktora. Broj povređennih je naravno veći. Međutim, s obzirom na to da traktori učestvuju u saobraćaju i radovima van puteva, prema analizama Agencije za bezbednost saobraćaja, isti broj vozača traktora nastrada i van javnih puteva. Tako da tokom godine, ukupno nastradaju tri do četiri vozača traktora – kaže za RINU Rodoljub Skerlić, član Gradskog saveta za bezbednost saobraćaja grada Čačka.

Ono što traktor čini posebno nebezbednim vozilom jeste njegova sama namena ali i priključne mašine koje se na njega kače kao i njegov sklop.

– Traktor ima nekoliko specifičnosti koje negativno utiču na bezbednost vozača. Prvo je to što se kreću van puta. Kreću se po njivama, po šumam, po terenima koji imaju lošu konfiguraciju bez kolovozne konstrukcije, po terenima sa velikim podužnim nagibom i tu često dolazi do prevrtanja ili sličnih situacija u kojima stradaju vozači. Četiri stvari bih naveo koje negativno utiču na bezbednost, a tiču se samog traktora. Prvo je to što se na traktor utiču priključne mašine koje utiču na stabilnost vozila u negativnom smislu. Drugi element je mali raspon prednjih točkova. Treći element jeste kočenje samo na zadnjim točkovima i četvrti i najgori jeste visoko težište samog traktora – ističe Skerlić.

Savet za bezbednost saobraćaja grada Čačka radi na edukaciji vozača traktora, zimi se održavaju predavanja, a u planu je da se u toku ove godine izvrše preventivni tehnički pregledi ispravnosti vozila kako bi se vozačima ukazalo na šta treba obratiti pažnju.

Traktori bez zaštitinih ramova moći će da učestvuju u saobraćaju do 1. januara 2025. godine, te je Agencija za bezbednost saobraćaja produžila rok za prijavu za subvencionisano dobijanje zaštitnih ramova do 15. maja, a biće dozvoljeno i konkurisanje za traktore veće snage nego što je to do sada bio slučaj

.

Neretko se u večernjim ili noćnim satima na putevima gotovo svih kategorija mogu sresti traktori bez propisane, a često i bez bilo kakve svetlosne signalizacije. Još jedna stvar koja se u vreme poljskih radova može sresti na putevima jesu zemljani i blatni nanose na samom kolovozu izneti na gumama traktora ili priključnim mašinama sa obližnjih oranica.

– Ima vozača koji ne poštuju propise koji kažu da prilikom izlaska sa njive ili zemljanog puta moraju da očiste svoje točkove od blata ili nekog drugog materijala. Druga stvar jeste da sva vozila moraju koristiti rotaciona svetla, reflektujuće znake koji ih označavaju kao spora vozila. Apelujem na vozače traktora, pošto počinje poljoprivredna sezona da obrate pažnju na sve ovo kako ne bi došlo do neželjenih posledica, a time bismo sačuvali i same vozače traktora – zaključio je Skerlić.

(Pančevac/RINA)

OMOLJICA Novi grafiti krase Ponjavičku ulicu