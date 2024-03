PU Pančevo: Stanje javnog reda i mira u gradu stabilno

Rezultati rada za prošli mesec predstavljeni su na drugom ovogodišnjem brifingu kako bi pukovnik Čigoja sa svojim saradnicima upoznao medije sa dosadašnjim radom Policijske uprave u Pančevu.

U Policijskoj upravi u Pančevu održan je drugi ovogodišnji brifing sa novinarima kako bi pukovnik Stevan Čigoja sa saradnicima predstavio medijima rezultate rada za prošli mesec.

Darko Živaljević načelnik odeljenja policije opšte nadležnosti istakako je da je stanje javnog reda i mira u našem gradu stabilno i da se taj kontinuitet održava kako prethodnih, tako i od početka ove godine.

Zaplena opojnih droga i lišavanje slobode lica koja vrše prodaju opojnih supstanci jedan je od prioritetnih zadataka odseka za suzbijanje opšteg kriminala, a sve u cilju bezbednosti naše dece, naveo je šef ovog odeljenja Jovan Nikolovski.

Što se tiče stanja saobraćajne bezbednosti na području saobraćajne policijske ispostave u Pančevu došlo je do smanjena saobraćajnih nezgoda u odnosu na prethodnu godinu i to za 36 odsto, a samim tim i do smanjena povređenih lica u tim situacijama.

Konferenciji za novinare prisustvovao je portparol Policijske uprave u Pančevu Željko Grujić. Policija će nastaviti da medije redovno obaveštava o svom radu i svim aktivnostima kako bi još više ojačalo poverenje građana.

(Pančevac/TV Pančevo)