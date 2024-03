RAZVODE SE MILOŠ TEODOSIĆ I JELISAVETA ORAŠANIN Sve je počelo nepoverenjem zbog preljube?

Glumica Jelisaveta Orašanin razvodi se od košarkaša Miloša Teodosića nakon sedam godina braka saznaje Alo.

Sve je počelo nepoverenjem zbog navodne preljube, a kako izvor za Alo tvrdi, glumica i proslavljeni sportista već neko vreme ne žive zajedno.

– Jelisaveta i Teo bili su spoj nespojivog čim su otpočeli romansu, ali su i toliko različiti delovali skladno. Sve nas sa kojima su bliski je začudilo to što su se venčali nakon nekoliko meseci veze budući da su i pre braka imali probleme sa poverenjem. Jelisaveti je izuzetno smetalo to što je on okružen ženama tokom noćnih izlazaka, ali i što sa njima neretko ostane u kontaktu. Nepoverenje i svađe zamenila je briga oko dece, ali je bilo pitanje vremena kada će ih to razdvojiti. Prošle godine došlo je da zasićenja, ali i obostranih optužbi da su jedno drugom neverni – navodi izvor i otkriva da je košarkaš posumnjao u vernost svoje supruge, te da nije bio spreman da pređe preko toga.

– Iako je on taj koji se ponašao slobodnije tokom veze, a kasnije i sedmogodišnjeg braka, dao je sebi za pravo da napadne Jelisavetu da mu je neverna. Navodno mu je prijatelj javio da ga vara sa jednim od najpoželjnijih gradskih neženja, posle čega su se sukobili kao nikada do tada. Priče o njenoj preljubi pogoršale su dodatno hladan odnos nakon čega su odlučili da se razdvoje, ali i sakriju od dece da je među njima kraj. Situacija u kojoj se ona našla bila je neprijatna i nepravedna, a on joj nije poverovao da ga nije varala – priča izvor uz tvrdnje da je glumici odluka o razvodu teško pala budući da dolazi iz skladne porodice roditelja koji su četiri decenije u skladnom braku.

– Već mesecima je jasno da od njihovog braka nije ostalo ništa, a kada su prestale svađe, seli su i razgovarali o tome da su i godinu, dve dana pre problema živeli kao prijatelji. Njegov transfer u Beograd bio je nada da će uspeti da se izvuku iz krize, ali se i to pokazalo kao neuspešno. Trudila se da nađe način da spasi odnos sa Milošem, ali je svakim pokušajem bilo sve gore. To ju je razorilo s obzirom da je rasla u domu gde se roditelji poštuju, vole i opstaju decenijama, a upravo je porodica ta koja joj je najveća podrška trenutno – navodi izvor uz objašnjenje da je razvod gotovo i zvaničan.

– Krajem prošle godine su dogovorili da se sporazumno razvedu, ali za sada ne govore o tome ni sa najbližim prijateljima. Ukoliko već nisu potpisali papir, pitanje je dana kada će to uraditi, a Teo je spreman da ostavi porodičan stan i sve što može kako bi obezbedio Jelisavetu i decu – zaključuje izvor za Alo!.

Podsetimo, Miloš i Jelisaveta venčali su se 2017. godine, a o svom privatnom životu retko su pričali u javnosti.

(Pančevac/Alo)

