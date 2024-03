PANČEVAČKI DIZAČI TEGOVA USPEŠNI U SOMBORU

U sali Sokolskog društva u Somboru održano je prvenstvo Vojvodine u olimpijskom dizanju tegova u seniorskoj i veteranskoj kateogriji. Za Klub dizača tegova Dinamo nastupilo je 4 takmičara: Magdalena Vranić, Hristina Ćirković, Uroš Dašić i Miloš Obrenović.

Magdalena Vranić debitovala je u kateogoriji do 64 kg gde je sa uspešno savladanih 93 kg (trzaj 40 kg, izbačaj 53 kg) osvojila 2.mesto. Hristina Ćirković nastupala je u kategoriji do 71 kg (rezultat u biatlonu 110 kg, trzaj 50 kg, Izbačaj 60 kg) u kojoj je bila četvrtoplasirana.

Uroš Dašić pobedio je u kateogiji do 89 kg. On je u disciplini trzaj uspešno savladao 120 kg i 153 kg u Izbačaju. U sledećoj težinskoj kateogriji, do 96 kg, Miloš Obrenović plasirao sa na drugo mesto. Njegov rezultat u trzaju iznosio je 115 kg i 132 kg u izbačaju.

– Zadovoljan sam nastupom takmičara Dinama. Magdaleni je ovaj nastup bio debitantskog karaktera. Hristina Ćirković je takmičila u najjačoj i najbrojnijoj kateogriji devojaka, te su sitnice odlučivale plasman i borbu za medalju. Zanimljiva borba vodila se kod seniora u kategorijma do 89 i 96 kg u kojima su nastupali Dašić i Obrenović. Gledaoci su uživali u spektaklu gde su se medalje odlučivale u svega nekoliko kilograma razlike između rezultata prva tri plasirana takmičara. Moram napomenuti da je konkurentnost ovog takmičenja ravna nacionalnom prvenstvu, što ostvarenim rezultatima daje na još većem značaju. Naredno takmičenje koje nas očekuje je prvenstvo Srbije u powerliftingu koje se 6 i 7.aprila održava u Beogradu, rekao je Filip Vlajić, predsednik KDT Dinamo.

(Pančevac)

