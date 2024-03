TERORISTIČKI NAPAD U MOSKVI Ubijeno više od 40, oko 100 ranjenih! Među žrtvama ima dece

Najmanje trojica maskiranih terorista otvorila su vatru uoči koncerta grupe „Piknik“ u tržnom centru i koncertnoj dvorani „Krokus Siti“ na severozapadu Moskve i toj pucnjavi , prema podacima iz hitne službe oko 100 ljudi je ranjeno, a najmanje 40 je ubijeno, dok se oko 100 osoba nalazi u zgradi koja gori. Među žrtvama u „Krokusu“ ima dece, rekla je dečji ombudsman Moskve.

Na sajtu Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti objavljena je lista žrtava u Crocus City Hall na listi je 37 ljudi. Deca koja su pogođena nakon terorističkog napada u „Krokus siti holu“ su u stanju srednje težine, izjavila je Marija Lvova-Belova.

Na snimcima koji su objavljeni na ruskim kanalima na Telegramu vide se dva napadača koji otvaraju vatru iz automatskih puški u holu zgrade, a ruski mediji navode da ih je bilo najmanje troje, a pojedini mediji i da ih je bilo više.

Kako javlja novinska agencija Interfaks, moguće je da je grupa od pet ljudi učestvovala u ovom napadu.

U drugom izveštaju državne novinske agencije TASS navodi se da u zgradi koja gori i dalje ima ljudi.

Na snimcima koji su objavljeni na ruskim kanalima na Telegramu vide se dva napadača koji otvaraju vatru iz automatskih puški u holu zgrade, a ruski mediji navode da ih je bilo najmanje troje, a pojedini mediji i da ih je bilo više.

Kako javlja novinska agencija Interfaks, moguće je da je grupa od pet ljudi učestvovala u ovom napadu.

U drugom izveštaju državne novinske agencije TASS navodi se da u zgradi koja gori i dalje ima ljudi.

I dalje nema zvaničnih informacija o povređenim i preminulim osobama, a ni o tome da li su napadači uhapšeni.

Kako ruski mediji javljaju, rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je iz dvorane evakuisano oko 100 ljudi.

„Ljudi u sali su legli na pod da izbegnu pucnjavu, ležali su 15 do 20 minuta, nakon čega su počeli da izlaze. Mnogi su uspeli da izađu“, rekao je dopisnik RIA Novosti.

Prema pojedinim navodima, bačeno je i više bombi.

This is the place where terrorists attacked & opened fire at civilians…. Looks really serious… #Moscow is under attack!!! pic.twitter.com/WnPDV9TEzd

— Mr Sinha (Modi’s family) (@MrSinha_) March 22, 2024