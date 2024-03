UŽAS! Ovako je počeo teroristički napad u Moskvi!

Četvorica masikranih muškaraca naoružanih automatskim oružjem započela su krvavi pir u koncertnoj salu Krokus Siti Hol u predgrađu Moskve.

Četvorica muškaraca naoružanih automatskim puškama, jedna od vrsta modifikacije AK-47 započeli su po upadu masovno ubijanje civila koji su pokušavali da pobegnu.

Napadači su likvidirali rafalnom paljbom sve na koje us naišli bez imalo milosti.

The first minutes of the terrorist attack in Crocus City Hall in Moscow.

At least five militants in full equipment entered from the central entrance. pic.twitter.com/9Y6iGPp3p5

— Clash Report (@clashreport) March 22, 2024