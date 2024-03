NOVI ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU Epicentar na području Danilovgrada!

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je danas u 11 časova i 22 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na području Danilovgrada (Crna Gora).

– Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 2.8 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od III-IV stepena Merkalijeve skale (MCS). Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 21 km – navodi se u objavi Zavoda.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 26 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/JjcNY3Hqzo

— EMSC (@LastQuake) March 23, 2024