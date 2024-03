NAOBLAČENJE I ZAHLAĐENJE Danas mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 10 stepeni

Biće oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i snegom na planinama. Očekuje se od 10 do 20 l/m2 kiše. Na snazi je žuti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura od 9 do 19 stepeni. U našem gradu kišovito i svežije. Temperatura do 10 stepeni.

Naoblačenje i zahlađenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom, sa severa i zapada Srbije u toku dana i večeri će se premeštati ka ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni, samo u južnim i jugoistočnim krajevima tokom većeg dela dana slab i umeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Uveče i noću u brdsko-planinskim predelima prelazak kiše u sneg i kratkotrajno stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša od 9 na zapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%. Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

Ponedeljak: Promenljivo oblačno i sveže sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, a na planinama snega. Kratkotrajni sneg se ujutro očekuje ponegde i u brdskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 9 do 15 stepeni. Uveče i noću vedro uz slabljenje vetra. Upozorenja: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

Utorak: Ujutro prizemni mraz, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m visine. Tokom dana toplije uz naoblačenje sa jugozapada i pojačanje vetra. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni južni i jugoistočni vetar. Posle podne i uvečeponegde kiša ili kratkotrajni pljusak. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 11 do 18 stepeni. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

Sreda: Umereno do pretežno oblačno i vetrovito ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i olujni južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 15 do 22 stepena. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.

Četvrtak: Slabljenje vetra uz skretanje na severozapadni pravac. U toku dana umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima.

Od petka do kraja perioda pretežno sunčano i toplo.

(Pančevac/RTS)

