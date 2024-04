ED PANČEVO: Isključenja za petak! Bez struje će biti potrošači u Pančevu, Bavaništu i Beloj Crkvi  

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 12. aprila, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Bavaništu i Beloj Crkvi.

Bavanište

10:00 – 11:00 – Svetog Save 100-119, Vuka Karadžića parna strana 132-158, neparna strana 183-199; Svetog Save 54-111.

Pančevo

08:30 – 10:30 – Kralja Milana Obrenovića 3-9, Kneza Mihaila Obrenovića 63,65,67, Samousluga „Tesla“ i Banka.

11:30 – 13:00 – Kralja Milana Obrenovića 55-59, Kneza Mihaila Obrenovića 1, 2, 3, 5, Kralja Milana 10.

Bela Crkva

08:00 – 14:00 – Živice Mitrovića od Jovana Popovića do Cara Lazara, Cara Lazara od Živice Mitrovića do broja 28-31, Jovana Popovića od broja 89-108 do Njegoševe.

