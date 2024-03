TEŠKI DANI SU PRED SRBIJOM Predsednik Vučić: Direktno nam ugrožavaju vitalne nacionalne interese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su pred Srbijom teški dani, i dodao da će u narednim danima upoznati narod Srbije o izazovima koji slede.

– U ovom trenutku nije lako da kažem kakve smo vesti dobili u poslednjih 48 sati. Direktno nam ugrožavaju vitalne nacionalne interese i Srbije i Srpske, napisao je Vučić na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav“.

On je poručio da su predstojeći izazovi “najteži do sada“. “Narednih dana upoznaću narod Srbije se svim izazovima koji su pred nama. Biće teško, najteže do sada. Borićemo se, pobediće Srbija“, naveo je Vučić.

(Pančevac)

