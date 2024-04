ZA LEPŠI BORAVAK U PRIRODI Sa lepim vremenom počeli i radovi na uređenju parkova u Alibunaru

Ova godina donela je raniji dolazak lepog vremena, a time i ranije buđenje vegetacije. Zato su zaposleni u Javno komunalnom preduzeću „Univerzal“ već počeli sa košenjem trave u samom centru Alibunara. Ipak to nisu jedini radovi na kojima su trenutno angažovani.

– Trenutno je aktuelno košenje zelenih površina, odnosno parkovskih površina i sve ono što nama pripada po planu. RJ Zelenilo radi na sređivanju parka u MZ Ilanadža, pošto svake godine radimo po jedan park u naseljenom mestu. Taj park saniramo, zasadili smo novu živu ogradu. Sadimo i biljke čija je sadnja sada moguća, a radimo i ograđivanje samih parkovskih površina, zbog bezbednosti dece, kaže Dušan Dakić, direktor JKP „Univerzal“ Alibunar

Hladan period godine iskoristio se za sadnju novih sadnica i ozelenjavanje javnih pvršina. Radnici Univerzala su bili angažovani i na orezivanju starih grana u centralnom parku u Alibunaru.

– Mi smo jesenas radili orezivanja koje je za mnoge naše sugrađane bilo sporno, ali se pokazalo da je dobro što smo to uradili, jer smo to uradili sa Insitutom za zaštitu prirode, radili smo po elaboratu, ništa na svoju ruku. Pokazalo se da su sve biljke regenerisale i obnovile. Ali nas muče vrane, to je problem kada govorimo o parkovima, ističe direktor JKP „Univerzal“ Alibunar

Prema rečima Dušana Dakića, alibunarsko javno komunalno preduzeće poslove na održavanju parkovskih površina radi u saradnji sa lokalnom samupravom, koja i obezbeđuje sredstva za sve namene kojima se bavi Radna jedinica Zelenilo.

