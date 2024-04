TALAS PROMENA U NBA: Žena kao trener Miciću i Pokuševskom

Vrlo lako bi moglo da se dogodi da se u NBA ligi desi nešto što nikad nije do sada.

Naime, početak naredne sezone mogao bi da donese prvu ženu na klupi nekog kluba iz najjače lige na svetu. Kako prenosi „ESPN“, Šarlot hornetsi su dobili dozvolu da obave razgovor za posao sa Lindzi Harding, trenerom Stokton kingsa koji se takmiče u G ligi.

Ona je inače proglašena za najboljeg trenera u G ligi i jedan je od glavnih kandidata da na klupi tima iz Severne Karoline nasledi Stiva Kliforda sa kojim saradnja neće biti nastavljena.

Ukoliko se desi da Harding bude šef stručnog štaba Šarlota, srpski dvojac koji nastupa u Hornetsima, Vasilije Micić i Aleksej Pokuševski imali bi ženu za trenera.

Podsetimo, ova 39-godišnjakinja je pre dolaska u Stokton kingse, zanat pekla na klupi Sakramenta gde je radila kao asistent.

ESPN story on the Charlotte Hornets planning to interview G League Coach of the Year Lindsey Harding for head coaching job https://t.co/neuTI9YukO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2024