PROBLEM ZA NOVAKA: Kasniće meč u Monte Karlu

Organizatorima turnira u Monte Karlu velike probleme trećeg dana takmičenja pravi kiša.

Naime, pet mečeva u Kneževini je trebalo da počne u 11 časova, ali će oni kasniti zbog padavina, pa je sve pomereno za 11.30.

Ipak, to donekle može da raduje ukoliko tada igrači budu na terenu, s obzirom na to da bi padavine trebalo da prestanu tek između 13 i 14 časova, dok je u ovom trenutku na snazi „žuto“ upozorenje zbog oluja.

Podsetimo, ovog utorka prvi meč u Monte Karlu treba da odigra Novak Đoković protiv Rusa Romana Safijulina. Oni će odigrati treći meč na terenu „Renije III“.

Pre najboljeg tenisera sveta još jedan srpski igrač će nastupiti na ovom mastersu. U pitanju je Miomir Kecmanović, koji će odmeriti snage sa Mateom Beretinijem.

☔️ Due to the weather conditions, there will be no play before 11.30am local. #RolexMonteCarloMasters

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2024