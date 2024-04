Filipu Živojinoviću pozlilo na kraju Aleksandrinog koncerta u Novom Sadu!

Filipu Živojinoviću naglo je pozlilo nakon trećeg Aleksandrinog koncerta u Spensu, u Novom Sadu!

Kako priča izvor sa lica mesta, Živojinovića su ljudi koji su bili u njegovoj blizini polivali vodom kako bi došao sebi.

– Filip je glavna karika u organizaciji svih Aleksandrinih koncerata i navodno je upravo taj premor razlog zašto je do ovoga došlo – kaže naš izvor.

Hitnu pomoć nisu zvali, jer je Filip brzo došao sebi.

– Svi su se uspaničili, naravno, nastao je haos, ali je na svu sreću Filip ubrzo došao sebi. Aleksandra je dotrčala do njega i smirila se u trenutku kada je shvatila da je on dobro, da nije ništa strašno. Tako je barem delovalo… Nisu zvali Hitnu, a šta je posle bilo i da li je Filip otišao na pregled i neke kontrole, to zaista ne znam – dodaje sagovornik Telegrafa.

Podsetimo, Aleksandru su u Novom Sadu pitali i gde je naslednik Aleksandar, te zbog čega ga u poslednje vreme nema na koncertima, a ona je objasnila da to ipak nije mesto za njega.

(Telegraf.rs)

