Pantransport: Nova linija do Sakula od ponedeljka

Na radnom satanku koji je održan u kabinetu predsednika opštine između predstavnika lokalne samouprave i autoprevozničke firme Pantransport finaliziran je sporazum kojim će se nekoliko polazaka saobraćati na relaciji Pančevo – Opovo – Baranda – Sakule .

Predsednik opštine Miloš Markov je, prenosi Glas Opova, izrazio zadovoljstvo novim dogovorom sa Pantransportom i nove linije najavio već od ponedeljka.

„Imamo jednu lepu vest za naše sugrađane, pre svega za meštane Sakula i Barande. Upravo smo završili sastanak sa Pantransportom gde smo definisali određene linije koje su išle samo do Opova, produžiti ih do Sakula i to su pre svega „đačke linije“ kojima ćemo zajedno sa Pantransportom omogućiti đacima, srednjoškolcima, da putuju od Sakula do Pančeva i obrnuto, ali takođe, i svim građanima koji imaju potrebe, pre svega iz Sakula i Barande koji do sada nisu imali ovu liniju mogu da putuju za Pančevo i obavljaju svoje potrebe. Mi smo inicirali ovaj sastanak, imali smo pregovore i dva sastanka u prethodnom periodu, i evo uspeli smo da dođemo i do realizacije jer smo danas definitivno utvrdili vremena polazaka i od ponedeljka naredne nedelje kreću polasci koji će se saobraćati do Sakula i obrnuto“, izjavio je Markov.

Markov je najavio nastavak ove prakse i nove pregovore sa ostalim autoprevoznicima u cilju poboljšanja prevoza putnika.

Ovo je jedna intencija, projekat ako mogu tako da kažem, koji je u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije, odnosno da ne postoji zapostavljeno mesto u Srbiji i Vojvodini, na teritoriji naše opštine. U ovom slučaju je to posebna satisfakcija nas kao lokalne samouprave jer su u pitanju đaci koji do sada nisu imali liniju, a kojima omogućujemo liniju iz Sakula i Barande direktno za Pančevo. Oni su do sada presedali u Opovu a sada će imati direktnu liniju iz svog mesta i to jeste suština da svakom bude dostupan prevoz i da svakom bude dostupno i obrazovanje.

Takođe, jedna od tema ovog sastanka sa Pantransportom nam je bila i unutar mesni prevoz. Cilj nam je da unapredimo kvalitet prevoza naših radnika i đaka koji gravitiraju i ka Beogradu i ka Pančevu, tako da u narednom periodu nas očekuje niz sastanaka. Želimo da iniciramo sastanak i sa Lastom i sa Gradskim saobraćajnim preduzećem, odnosno sastanak sa svim prevoznicima koji se saobraćaju na teritoriji opštine i van opštine Opovo i na taj način našim sugrađanim pokušamo da pružimo najkvalitetniji mogući prevoz i najfrekventniji prevoz. Znamo da je naša opština mala ali da veliki broj građana na dnevnom nivou migrira ka Beogradu i Pančevu i na taj način želimo da im olakšamo svakodnevno obavljanje potreba i posla“, poručio je Markov.

Glas Opova je dobio i nove termine polazaka iz Pančeva i Sakula.

„Ono što smo mi dogovorili na sastanku i određeni polasci koji će se korigovati jesu polazak iz Pančeva za Sakule, odnosno nekada do Opova, sada Sakula i on će krenuti nešto ranije u 4:20h da bi iz Sakula krenuo u 5:15h, kako bi đaci srednjoškolci koji idu u prvu smenu mogli stići na vreme do svojih škola. Drugi korigovan polazak je polazak iz Pančeva do Sakula i on kreće u 10:20h, da bi iz Sakula krenuo za Pančevo u 11:30h, ponovo da bi đaci koji idu u drugu smenu stigli na vreme na svoje časove. Treći polazak koji je korigovan je polazak iz Pančeva za Sakule u 13:30h i to je za đake koji se iz prve smene vraćaju kući, a taj polazak iz Sakula za Pančevo kreću u 14:40h. I poslednji polazak koji smo korigovali je polazak iz Pančeva za Sakule u 20:20h za đake iz druge smene koji se vraćaju kući, a iz Sakula za Pančevo vraća se u 21:20h, a istovremeno se pomeraju i polasci iz Opova sa glavne stanice“, rekao je Markov.

Na ovaj način, nakon dužeg vremenskog perioda, Sakule i Baranda ponovo imaju direktnu autobusku vezu sa Pančevom.

