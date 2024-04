INOVATIVNA TERAPIJA U LEČENJU KARCINOMA: Novi lekovi i terapije o trošku države

Od prošle nedelje u Srbiji su dostupne najsavremenije terapije za onkološke pacijente primenom do sada najvećeg paketa inovativnih lekova.

Naime, za pacijente s kancerom budi se nada u sprečavanje najgoreg jer je reč o medicinskim tretmanima koji mogu doprineti da rak bude hronična, a ne smrtonosna bolest.

Vlada Srbije je odobrila novi pravilnik o listi lekova koji se izdaju na recept, tako da je od 22 nova koji su se našli na listi najviše njih namenjeno za lečenje onkoloških pacijenata. Vredi istaći da su inovativne terapije napravile revoluciju u borbi protiv malignih bolesti i zato je onkološke pacijente, ali i lekare obradovala vest da će one uskoro biti dostupne, o trošku države. Do ove nagle promene došlo je nakon odluke RFZO-a da odobri najveći paket inovativnih terapija za onkološke pacijente do sada, a oni će stići najkasnije do 15. maja i u skladu s tim će početi njihova primena. Novim, najsavremenijim terapijama obuhvaćeni su, između ostalog, karcinom dojke, karcinom pluća, melanom, tumor jetre i debelog creva, multipli mijelom, tumori kostiju. Preko petnaest novih lekova ušlo je na listu, a te lekove će dobiti veliki broj pacijenata.



Zahvaljujući aktivnostima RFZO-a i Ministarstva zdravlja početkom godine je usvojena nova lista lekova za lečenje malignih bolesti, a u prethodne dve nedelje su donete i prve konzilijarne odluke, tako da su prvi pacijenti već započeli terapiju inovativnim lekovima na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Vredno je istaći da lekovi s nove liste nisu samo oni namenjeni pacijentima sa odmaklim stadijumom bolesti, a koji se koriste za produženje života pacijenata. Sada se na spisku nalaze medikamenti i za rane stadijume teških bolesti.

Ujedno, država planira da sprovede i proces decentralizacije davanja inovativnih terapija, odnosno uskoro će onkološki pacijenti, umesto u tercijarnim ustanovama većih gradova, terapiju moći da prime u mestima u kojima žive. Naravno, ako medicinske ustanove u gradovima i opštinama ispunjavaju uslove.

Međutim, prema rečima struke, pored pozitivnih efekata, novi lekovi i tretmani mogu kod pacijenata da prouzrokuju i neželjene efekte. Na Institutu za onkoligiju uveliko rade na uspostavljanju sistema bolje komunikacije s pacijentima, s ciljem ranog prijavljivanja neželjenih efekata i formiranja potpuno novog multidisciplinarnog tima (konzilijuma) čiji će zadatak biti da brzo i efikasno rešavaju neželjene efekte terapija. To podrazumeva da se mora obezbediti i paleta lekova za kontrolisanje neželjenih dejstava inovativnih lekova.

Ideja je da multidisciplinarni tim ne čine samo onkolozi, već i dermatolozi, kardiolozi, neurolozi i dr., odnosno svi doktori specijalisti koji se susreću sa autoimunim bolestima. Prema dosadašnjem medicinskom iskustvu svetskih medicinskih radnika, upotrebu novih lekova najčešće prate neželjena dejstva imunoterapije koja su po svojoj prirodi najsličnija autoimunim bolestima.

Trenutno se u srpskom zdravstvenom sistemu leči više od 100.000 onkoloških pacijenata, a prema zvaničnim podacima, u Srbiji se godišnje dijagnostikuje 40.000 malignih oboljenja.

(Pančevac/Z.S.)

