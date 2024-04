GO SNS U NOVOM SADU: Vučića i Vučevića ne mogu slomiti gadostima i lažima! To će ih učiniti još snažnijim i jačim!

Gradski odbor SNS izdao je saopštenje u kome navodi da “ Đilasovi puleni nastavljaju da šire najgore laži o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mandataru za sastav nove Vlade Milošu Vučeviću i njihovim porodicama“.

U saopštenju se ističe da „tajkunska Đilasova opozicija, kao i mnogo puta do sada, nema je na pisanja najnovijih bljuvotina Đorđa Višekrune“.

„Ne samo što je nema, nego po već oprobanom receptu koristi opskurne likove poput Višekrune za svoje skrivene ciljeve. Podsetimo da je dotični, zbog pretnji državnom vrhu Srbije, već bio hapšen u inostranstvu po Interpolovim poternicama“.

„Nema Đilasovaca da se jave, da se ograde od izjava koje na najgori mogući način vređaju porodice Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića. Još gore od toga je da je ista ta opozicija, koja sebe naziva evropskom, nema i na uvrede upućene pokojnom Zoranu Vučeviću, ocu Miloša Vučevića, kao i njegovoj majci Gordani i sestri Tijani. Sram vas bilo! Je l’ to ta ,,Srbija protiv nasilja”, je l’ tako treba da izgleda Srbija ako vi ikada dođete na vlast? Da se vređa, optužuje bez ikakvih dokaza, da za funkcionere i članove Srpske napredne stranke pravda i pravo ne postoje, nego samo lomača i giljotina“, stojiu saoptenju i dodaje:

Godinama se vodi hibridni rat kako bi se kriminalizovao državni vrh. Jedno je dobro, a to je da ste manjina, da vas narod neće, da vas je odavno prozreo, i zna da su vam jedino važne fotelje i privilegije, a da vam je do naroda stalo kao do lanjskog snega. E, zato i Vučića i Vučevića, koliko god pokušavate da psihološki slomite ovakvim gadostima i lažima, to će ih učiniti još snažnijim i jačim. Građani Srbije znaju da je to tako. Zato predsednik Srbije na direktnim izborima dobije dva puta više glasova od drugoplasiranog, a Miloš Vučević bude jedini gradonačelnik u istoriji Novog Sada koji koji je biran tri mandata uzastopce. Da podsetimo đilasovca, pokojnog Zorana Vučevića su u Novom Sadu poštovale i mlađe i starije generacije Novosađana. Zašto? Zbog svega što je za života uradio u Srpskoj Atini. A to se pamti i dan danas vidi i prepoznaje.

Po ko zna koji put, ponavljamo: ,,Neće vam proći“! Narod zna ko radi za narod, kome je Srbija na prvom mestu.

Zna i da je jedina vaša politika, politika gnusnih, najgorih laži. S druge strane, Srpska napredna stranka nudi razvoj, uspeh, prosperit i svetlu budućnost.

Živela Srbija! Živeo slobodarski Novi Sad!

(Pančevac)