AVION HITNO SLETEO U BEOGRAD! Uletela i POLICIJA, velika DRAMA!

Policija je uletela u avion iz Mančestera za Tursku posle incidenta juče uveče. Let je preusmeren u Srbiju zbog neposlušnog putnika u avionu.

Let SunEkpressa, iz Mančestera za Dalaman, u Turskoj, poleteo je nešto pre 19.30. Međutim, tokom putovanja putnik u brodu je postao ometajući, pa je kabinsko osoblje donelo odluku da se preusmeri za Beograd udaljen čak 1.127 kilometara od Dalamana, što je izazvalo 2 sata kašnjenja u putovanju.

Portparol SunEkpress-a je rekao: „Naš let KSK505, koji je bio planiran iz Mančestera za Dalaman 9. aprila, morao je da skrene za Beograd zbog neposlušnog putnika.

„Po dolasku, putnika je lokalna policija uklonila iz aviona, a avion je nastavio ka Dalamanu nakon iskrcavanja putnika. Bezbednost i bezbednost naših putnika i posade je od najvećeg prioriteta za SunEkpress.

Police storm plane from Manchester to #Turkey following ‘incident’ yesterday evening

The flight was forced to divert to Serbia due to an unruly passenger on board.

The SunExpress flight from Manchester was forced to divert Tuesday evening.

The SunExpress flight, from… pic.twitter.com/leZu2WRzKp

— YappApp (@YappAppLtd) April 10, 2024