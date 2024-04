Vučić: U ponedeljak šaljem specijalnog izaslanika predsedniku Generalne skupštine UN

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u ponedeljak poslati specijalnog izaslanika predsedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od koga će tražiti da UN „dobro razmotre kršenje svih procedura“, u vezi sa očekivanim podnošenjem rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Posle sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske (RS) u Beogradu, Vučić je rekao da je danas razgovarao sa predsednikom Generalne skupštine UN o nacrtu rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici.

„Obaveza je da se pitanjem BiH bavi Savet bezbednosti UN, jer je i dalje reč o nestabilnom regionu, jer postoje međunarodne snage i ono što oni zovu visokim predstavnikom. Prekršili su proceduru da je potrebna dvotrećinska većina za usvajanje rezolucije, sad je došlo do toga da je potrebna prosta većina, čak i ako je stotinu uzdržanih“, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom RS Miloradom Dodikom.

Vučić je kazao da su „glavni sponzori“ te rezolucije „NATO zemlje – Nemačka, Velika Britanija, SAD, Francuska“.

„Tu je i Turska, valjda im nije lako da pričaju o (genocidu nad) Jermenima pa su se pozabavili Srbima. Njih je 17, ukljućujući Sloveniju. Valjda su ostavili po strani Hrvate i još neke da ne bi išli baš toliko da nas unižavaju da ne bismo pričali o Jasenovcu, Prebilovcima“, rekao je Vučić.

On je kazao da inicijatori usvajanja te rezolucije sada pokreću to pitanje jer „znaju da će naredne godine imati manje vlada koje će to podržati nego danas“.

„Moje pitanje je zašto sad obeležavate 29. godišnjicu? Što niste za 26. ili 28. godišnjicu ili zašto niste čekali 30. godišnjicu? Zato što znaju da će imati manje vlada naredne godine koje će to podržati nego danas jer se zemlje oslobađaju kolonijalnih stega“, naveo je Vučić.

Upitao je da li će ta rezolucija „dodatno da podeli“ narode i zemlje u svetu.

„Uvek su bile jednoglasno usvajane rezolucije o genocidu i Holokaustu. Mislite da će ovo biti jednoglasno usvojeno? Srbija će sama političkim, ne vojnim sredstvima, da se suprotstavi svim NATO zemljama od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka i za svaki glas“, kazao je predsednik Srbije.

Upitao je i da li je smisao te rezolucije ukidanje RS.

„Šta to radite u regionu? Da prvo kažete Srbima u RS ‘mi nećemo s vama, vi ste genocidni narod’ a da vašim komšijama u Srbiji kažete da vas ne interesuju autoputevi ili ćete reći da to nema veze, da je to odnos prema prošlosti. Da pitam vas iz NATO-a, kad mi pokrenemo pitanje agresije, što nas pitate ‘što se vraćate u prošlost’ pa nas onda vratite 29 godina unazad“, kazao je Vučić.

Dodao je da će GS UN 2. maja glasati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici.

„Dan pošto nas proglase za genocidan narod, pozvaćemo Srbe gde god da žive, da na svakom mestu istaknu našu najlepšu trobojku“, najavio je Vučić.

Uz Vučića i Dodika, sastanku su prisustvovali i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović i predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

(Pančevac)

Dodik: Srpska će doneti teške odluke, učiniću sve da ubedim Vučića da ih podrži