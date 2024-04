RADOVI NA MREŽI: Sutra od 9 sati bez vode će ostati OVE ulice u Pančevu

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži sutra će bez vode od 9 sati da ostanu sledeće ulice: Oslobođenja od Josifa Marinkovića do Stevana Šupljikca, Stevana Šupljikca od Oslobođenja do Čumićeve i Kneza Mihaila Obrenovića od Oslobođenja do Aksentija Maksimovića.

Vode neće biti do završetka radova na mreži.

(Pančevac)

