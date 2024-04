Prolećni salon u Kovačici poranio zbog velikog jubileja

KOVAČICA – U Kovačici je otvoren 11. Prolećni salon slika, na kom je radove predstavilo 22 umetnika, članova Kovačičke galerije. Salon koji se prethodnih godina organizovao u maju, ovoga puta otvoren je nešto ranije, jer Kovačicu narednog meseca očekuje obeležavanje 100 godina od rođenja Martina Jonaša, jednog od začetnika naivnog slikarstva na ovim prostorima.

Slika „Moja jedinstvena Kovačica“, rad devetnaestoro umetnika, na kojoj je prikazan život Slovaka od doseljavanja na ove prostore do danas, zauzima centralno mesto na 11. Prolećnom salonu slika otovrenom u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici.

Ovde su izloženi radovi 22 umetnika, nastali tokom protekle godine. Uglavnom su to ulja na platnu ili staklu. Posetioci ih mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 16 časova, vikendom od 10 do 15, a izložba će trajati do kraja meseca.

Svake godine otvara se 15. maja, kada se obeležava osnivanje Kovačice i doseljavanje Slovaka na ove prostore. Sada je Prolećni salon prvi put otvoren mesec dana ranije, jer je maj rezervisan za proslavu važnog jubileja – 100 godina od rođenja Martina Jonaša.

„Ovoga puta smo se odlučili da otvorimo Prolećni salon ranije, jer je 9. maja rođen jedan od najznačajnijih predstavnika u domenu svetske umetnosti naive Martin Jonaš. Njegova izložba će biti otvorena 9. maja u Galeriji naivne umetnosti, a već 11. maja će se održati konferencija na temu „Jonaš – prošlost, sadašnjost i budućnost“, gde će učestvovati likovni kritičari, umetnici, kao i ljubitelji njegovog lika i dela“, ističe Ana Žolnaj Barca, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici.

Martin Jonaš je uz Zuzanu Halupovu proslavio kovačičko naivno slikarstvo u svetu. O njegovom uspehu govori i to da je 1978. godine u Italiji dobio zlatnu medalju za jednu grafiku, zajedno sa Salvadorom Dalijem, a 1976. na Kapriju njegovih pet grafika bile su otisnute u zlatu i danas obogaćuju tamošnju muzejsku zbirku.

(Pančevac/RTV)