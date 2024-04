ĐOKOVIĆ – RUD Meč za finale Mastersa u Monte Karlu oko 16.30

Novak Đoković se danas bori za finale Mastersa u Monte Karlu. Protivnik mu je Kasper Rud, koji je u meču četvrtfinala bio bolji od Iga Imbera.

Novaku nije bilo lako u duelu sa Aleksom De Minorom, a takođe je imao i problema sa vrućinom.

– Gledao sam ga malo danas. Izgledalo je kao da mu je teško. Neću ga nazvati ranjivim zbog toga. Ovo je Masters na kojem je imao manje uspeha u karijeri, iako ga je osvojio dva puta. Voleo bih da imam takve brojke. Čuo sam posle meča da mu je ovo 77. polufinale mastersa. Možete da zamislite koliko je to ludo. – rekao je Rud.

Na konstataciju novinara da to nije loš rezultat, Kasper je rekao:

– Da, nije loše (smeh). Ne mogu da nađem reči da to opišem. Daću sve od sebe. To je kao borba Davida protiv Golijata. Igraću opušteno. Prijatelji iz Norveške će me bodriti. Uživaću u meču.

(Pančevac/Tenisuživo)